Cuánta plata destinó el gobierno de San Juan para que no suba la tarifa de luz

“Para no modificar el sendero de evolución tarifaria que se había previsto a principios de semestre, se tomó una decisión conjunta entre el EPRE, y los Ministerios de Infraestructura, Agua y Energía, y de Economía y Hacienda, para no tener impacto en la factura de los usuarios”, explicó Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE. “Para no modificar el sendero de evolución tarifaria que se había previsto a principios de semestre, se tomó una decisión conjunta entre el EPRE, y los Ministerios de Infraestructura, Agua y Energía, y de Economía y Hacienda, para no tener impacto en la factura de los usuarios”, explicó Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

La gestion orreguista decidió proceder a realizar este alivio de $1.000 millones, que se suma un aporte de $4.500 millones en concepto de subsidios directos aplicados en las facturas del servicio eléctrico. De ese monto, el 90 % se destina a subsidios de tarifa social y a emprendimientos productivos (específicamente riego agrícola). Cerca de 60.000 hogares son beneficiarios de la tarifa social, que se mantendrá durante el 2024, como medida financiada exclusivamente con recursos provinciales para ayudar a los hogares de menores ingresos.

Obviamente esos alivios apuntan al segmento de la tarifa eléctrica provincial, y no de la parte nacional, donde la gestión de Javier Milei decidió la quita total de subsidios. Solo los usuarios de menores recursos conservan actualmente algún tipo de subsidio nacional, para el resto de los usuarios, fueron eliminados.

Fondo de contención

En San Juan, el Fondo de Contención Tarifaria se creó en el año 2014, a través de la Ley 739 A. Esa caja se alimenta por ejemplo de las multas que el EPRE aplica a las distribuidoras cuando brinda mala calidad de servicio, como también por “premios” dinerarios de CAMMESA a las distribuidoras, cuando cumplen con los pagos a la administradora mayorista y también cuando los usuarios están al día con el pago del servicio.

Aumentos escalonados de la tarifa de luz

En enero pasado, el EPRE realizó una Revisión Tarifaria Extraordinaria, para justar la tarifa provincial de luz. Fue en momentos de muchísima inflación, tras la devaluación a nivel nacional, que impactó mucho en los costos de transformadores, columnas, hormigón combustible, etc., que conforman la tarifa eléctrica.

En vez de hacer un único incremento brusco que impactaría de lleno en el bolsillo de los sanjuaninos, se decidió hacer un sendero de ajuste tarifario: que la suba se diera de modo escalonado, a partir de las boletas que llegarán con vencimiento en abril y hasta septiembre próximo.

Por ejemplo, para un consumo promedio se fijó un aumento de $4.400 en abril, $2.690 en mayo, $2.420 en junio, $2348 en julio, $.2277 en agosto y $2.209 en setiembre.

image.png

Ferrero explicó que en aquel momento se tomaron “hipótesis de valuación de los diferentes índices con los que se calcula, porque muchos de ellos en enero aun no estaban publicados”. A partir de allí se viene revisando mensualmente lo proyectado, con lo que finalmente publica el INDEC. Y se constató un desfasaje con el índice que mide el coeficiente de variación salarial.

“Como ese índice tiene impacto directo en los recursos que tiene la distribuidora para atender las paritarias con sus trabajadores, se decidió integrarlo y no esperar a junio para hacerlo”, admitió Ferrero. De esta forma, los aumentos escalonados pactados seguirán sin cambios.

Aunque no fue confirmado oficialmente, fuentes del sector indicaron que Energía San Juan pidió una recomposición de $5.000 millones, por varios índices más, que fue rechazada por el gobernador Orrego.

En junio próximo, cuando se realice una nueva audiencia pública para tratar la tarifa de luz en la provincia se volverá a mirar todos los índices y saldrán diferencias a favor o en contra de las distribuidoras. Este pago millonario que se hace ahora es a cuenta de ese monto final.