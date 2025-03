Créditos, la apuesta del gobierno para el tomate sanjuanino en medio de los reclamos de productores por la importación

La provincia ofrece créditos a los tomateros. No gestionará medidas proteccionistas ante la Nación.

Las autoridades aseguran que no es viable gestionar en este momento medidas proteccionistas que van contra la política de libre comercio de Javier Milei , y, por lo tanto, aseguran que serán rechazadas.

Según declaraciones del Secretario de Agricultura, Miguel Moreno, la provincia no tiene demasiada "influencia" para impulsar medidas que no estén en línea con las políticas del gobierno nacional. “Y lo que están pidiendo no va en línea con lo que el gobierno nacional quiere”, destacó Moreno respecto a los pedidos del sector tomatero de implementar cupos a la importación y aranceles a las importaciones de pasta de tomate de China y Chile que están afectando al sector.

Créditos oficiales

En este contexto, la provincia ha lanzado líneas de crédito para ayudar a los productores a recomponer su capital de trabajo. Moreno destacó dos herramientas financieras muy convenientes que puede aprovechar el sector tomatero.

Por un lado, un crédito a través de Fiduciaria San Juan que otorga 8 millones de pesos, con una tasa de interés del 11% anual, a 18 meses de plazo y 9 meses de gracia.

image.png

Y otra línea para productores más grandes que otorga hasta 20 millones de pesos también con un plazo de devolución de 18 meses, tres meses de gracia y una tasa Badlar del 60%. Moreno dijo que esas son las únicas herramientas que por el momento puede ofrecer el gobierno provincial para ayudar al sector del tomate que está pasando un mal momento.

El problema

Los tomateros advirtieron la semana pasada en un duro comunicado que si no hay medidas nacionales para proteger al sector se van a perder 3.000 puestos de trabajo en San Juan por culpa de la importación de pasta de tomate, que ha puesto en riesgo la producción local. La petición fue firmada por la Cámara de Productores Agrícolas de San Juan, además de la Asociación Tomate 2000 y la Cámara de fruta industrializada de Mendoza.

No obstante, en ámbitos oficiales descreen de la pérdida de miles de puestos de trabajo porque consideran que el tomate, al ser un cultivo anual, puede fácilmente ser reemplazado por otro en el caso de que los productores adviertan que el próximo año no será un buen negocio.

Este año el gran problema ha sido el tomate industrial de las hectáreas “libres”, que son las que quedan fuera de contrato de compra por parte de las fábricas que hacen conservas y pasta de tomate. Años anteriores los productores han venido cultivando hectáreas de más, porque siempre han logrado venderlas debido a que la demanda es superior a la oferta en Argentina. Pero este año a las fábricas les resulta más barato traer pasta de tomate del exterior.

Críticas a productores

Justamente, en los últimos días surgió una crítica a los productores de tomates: que, en los años de abundancia y buenos precios, dejaban de lado a las fábricas que los financiaban y vendían los extras a otras industrias que les pagaban unos centavos más. Además, se les cuestiona que el sector tomatero no haya realizado un fondo anticíclico para enfrentar las épocas de vacas flacas como ocurre ahora.

Otra situación que se dio este año es el aumento exponencial de productividad por hectárea en San Juan por eso algunas fábricas han puesto un tope para el ingreso de tomate de 122,000 kg contratada. Otras reciben con un tope de hasta 120 hectáreas.