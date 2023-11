Crece un cobro indebido en la salud sanjuanina: dónde pueden denunciar los pacientes

Así es que al momento de la atención, profesionales sanjuaninos de distintas especialidades le cobran al paciente un precio extra que va de los $1.000 a $4.500, para completar lo que consideran que es la tarifa mínima por el servicio que no reciben al estar en la cartilla de prepagas y obras sociales. En contados casos entregan factura, pero la mayoría no lo hace, lo que deja al afiliado indefenso a la hora de denunciar esta práctica.

Los médicos y prestadores están intentado naturalizar este pago, bajo el argumento de la crisis y los bajos valores que reciben de parte de las prestadoras de salud. Pero en realidad es un cobro indebido ya que los afiliados a obras sociales y prepagas ya están pagando mensualmente por esa atención médica.

Aunque institucionalmente las principales asociaciones dicen que no adhieren al copago, la realidad es que se ha extendido la práctica a casi todas las especialidades en la provincia. El martes de esta semana, los bioquímicos sanjuaninos anunciaron que ya cobran un plus de $3.000 para atenciones de la mayoría de las prepagas. Lo mismo sucede con odontologos, traumatólogos y prestadores de prácticas como mamografias y estudios ginecológicos, entre otros.

La situación causó una avalancha de reclamos en la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan, desde donde salieron a explicar con qué herramientas cuentan los pacientes para poner un freno a estos cobros inesperados.

“No hemos recibido denuncias, pero sí una gran cantidad de consultas por cobros de copagos en los consultorios médicos ”, dijo Daniel Perez, quien es subdirector en el ente que ampara a los consumidores en la provincia de San Juan. “La gente tiene muchas dudas, pero pueden venir a las oficinas, donde los vamos a guiar para que sepan dónde se deben realizar las denuncias”, agregó el funcionario.

En la práctica, los procedimientos difieren si se trata de un copago a un afiliado de una prepaga, o a uno de la Obra Social Provincia.

Prepagas: Perez explicó que el primer reclamo debe hacerse en la prepaga a la que está afiliado el paciente, denunciando la situación que le está sucediendo. “Debe hacerlo porque en la cuota que están pagando mensualmente está incluida la consulta de los médicos”, dijo el funcionario.

En el caso de que la prepaga no responda satisfactoriamente, o no haga nada para evitar que el médico le cobre ese adicional, ni le brinda otra posibilidad de otro médico que no cobre copago, el afiliado debe denunciar a la empresa de medicina prepaga u obra social. En ese caso, sí interviene Defensa al Consumidor de la provincia, que es donde debe dirigirse el afiliado a presentar la queja. Perez agregó que también se le da intervención a la Superintendencia de Salud “ porque no se estaría cumpliendo la prestación ofrecida por la cual el afiliado está pagando.

Los sanjuaninos serán asesorados en las oficinas de Av. Libertador 750 Oeste, Centro Cívico 4° Piso, Núcleo 6. También se pueden comunicar a los teléfonos 4306400 /4306406, o bien al 0800 333 3366.

“Cuando algún paciente hace el reclamo en la prepaga, ésta tiene que accionar contra el médico y le debe buscar un reemplazo, le debe dar la posibilidad de que se atienda con algun profesional que no le cobre un adicional. Si no hay una respuesta de la prepaga, ahí sí la gente puede acudir a Defensa al Consumidor y a la Superintendencia de Salud a hacer la denuncia”, dijo Daniel Perez, Subdirector de Defensa al Consumidor. “Cuando algún paciente hace el reclamo en la prepaga, ésta tiene que accionar contra el médico y le debe buscar un reemplazo, le debe dar la posibilidad de que se atienda con algun profesional que no le cobre un adicional. Si no hay una respuesta de la prepaga, ahí sí la gente puede acudir a Defensa al Consumidor y a la Superintendencia de Salud a hacer la denuncia”, dijo Daniel Perez, Subdirector de Defensa al Consumidor.

Obra Social Provincia: Al ser estatal, la principal prestadora de salud de la administración pública provincial requiere un procedimiento distinto. Perez explicó que, si a estos pacientes se les cobra plus, deben denunciarlo en las oficinas de la Obra Social Provincia. “En el caso de que esta no resuelva la denuncia, o no haga nada, los afiliados se deben dirigir a denunciar a la obra social a la Defensoría del Pueblo”, indicaron en Defensa al Consumidor.

Entre la espada y la pared

El gran problema que se presenta es que se ha generalizado ahora el cobro de copagos o plus, y los médicos sanjuaninos no están dando recibos, por lo tanto, la gente no tiene pruebas para demostrar que se le está cobrando por encima de lo que está pagando a sus respectivas prestadoras. "Es un tema bastante complicado”, dijo Perez, y agregó que, en esos casos, el consumidor podría denunciar al médico, pero generalmente no lo hace porque pierde al profesional de confianza.