Con la suba del dólar y el pronóstico de inflación, ¿se viene otro aumento en la tasa de interés?

Polémica Javier Milei recomendó a los ahorristas no renovar los plazos fijos en pesos

Contra estas declaraciones, que algunos analistas sostienen que influyeron en la debacle cambiaria, el gobierno también piensa en el aumento de la tasa.

Los expertos que piensan que esto no sucederá, se basan en el convencimiento de que el Banco Central ya no tiene margen de maniobra. Se basan en un antecedente inmediato: cuando se conoció la inflación de agosto, el Banco Central no movió la tasa, que permaneció en 118% anual.

“Desde el punto de vista económico, hay un nivel en el que la tasa deja de ser efectiva como ancla en la competencia con el dólar: los argentinos ya eligieron ese activo y, por más que el BCRA corra de atrás con un ajuste de los rendimientos del plazo fijo, no logrará retener el capital allí”, señaló Eliana Scialabba, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI).