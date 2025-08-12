miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tarifa eléctrica en la mira

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

Hoy se abrió un proceso de cinco audiencias para definir la tarifa eléctrica 2026/2031: Naturgy busca rentabilidad y el EPRE exige inversiones.

Por Elizabeth Pérez
EPRE y Naturgy, frente a frente: comenzó el debate por la tarifa eléctrica 2026-2031 en San Juan.&nbsp;

EPRE y Naturgy, frente a frente: comenzó el debate por la tarifa eléctrica 2026-2031 en San Juan. 

Este martes en San Juan comenzó un proceso que marcará el rumbo del servicio eléctrico provincial durante el próximo quinquenio: se realizó la primera de las cinco audiencias públicas que conforman la Sexta Revisión Tarifaria Ordinaria, instancia que definirá las condiciones de la tarifa, costos y estándares de calidad de la distribución eléctrica en la provincia entre 2026 y 2031.

Lee además
En San Juan congelaron el precio de la energía eléctrica en los ítems provinciales.
Alivio al bolsillo

En San Juan la tarifa de la luz en los ítems provinciales no aumentará hasta enero de 2026
El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

El debate, que se extenderá por los próximos meses, no se limita solo a la definición de la tarifa de los sanjuaninos, sino que también están en juego las exigencias de inversión y modernización que plantea el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ante el crecimiento que se espera en la provincia, y las modificaciones regulatorias que reclama la distribuidora Naturgy San Juan para asegurar -según sus palabras- la sustentabilidad económica del servicio.

Cinco audiencias: los temas

Oscar Trad, presidente del EPRE, abrió la audiencia recordando que este proceso forma parte de un “semestre de trabajo” que comenzó a principios de año y que involucra no solo las audiencias públicas, sino también una etapa previa de consultas y análisis técnico.

En la jornada inicial el foco estuvo en “el análisis de la demanda y las proyecciones de crecimiento de la estructura tarifaria”, tema que marcará el punto de partida para la discusión sobre inversiones y estructura de costos. Trad detalló que las próximas audiencias abordarán:

  • 16 de septiembre: plan de inversiones, modernización del sistema interconectado, resiliencia y atención a zonas vulnerables.
  • 14 de octubre: calidad del servicio y régimen de suministro.
  • 11 de noviembre: estructura de costos y situación impositiva.
  • Diciembre 2025 / enero 2026: regímenes sancionatorios, costos de redes, operación, mantenimiento y aplicación del nuevo cuadro tarifario.

La mirada del EPRE

image

Cristian Peluso, en representación del EPRE, enfatizó que el objetivo de la Sexta Revisión Tarifaria Ordinaria “es garantizar la real participación y el contralor que tiene la sociedad sobre un tema de gran impacto, tanto en la economía de los hogares como en el sector industrial y comercial”.

Remarcó que el proceso está amparado en la Resolución 611 del 2025 y que las discusiones no se limitan al ámbito técnico: “Los actos previos son tan importantes como las audiencias. Allí el Consejo Asesor de Acompañamiento ha cumplido un rol clave”, dijo y mencionó que el mismo está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, instituciones de consumidores, organizaciones sociales, consejos profesionales, cámaras empresarias y gremios. Detalló que justamente en ese ámbito se consensuaron dos ejes centrales:

  • Exigir a la distribuidora inversiones proporcionales al crecimiento de la demanda, que se prevé “extratendencial” en los próximos años, para evitar que la infraestructura se convierta en un cuello de botella para el desarrollo económico.
  • Analizar la extensión del sistema de facturas “alisadas” o prorrateadas durante todo el año, pensadas no solo para el sector comercial, sino también para otros rubros, de forma de dar previsibilidad y estabilidad en los pagos a los sectores productivos.

La postura de Naturgy: rentabilidad

Por su parte, Marcelo Merenda, vocero de Naturgy San Juan, definió esta revisión como una “oportunidad para resolver definitivamente los problemas que aún presenta la concesión del servicio eléctrico”.

Según explicó, la empresa necesita que el nuevo marco tarifario le permita “operar de forma prudente y eficiente, asegurar la sustentabilidad del servicio y garantizar a los accionistas una retribución justa y razonable”. Naturgy presentó una serie de propuestas que serán evaluadas en el transcurso de las audiencias:

  1. Modificar el régimen sancionatorio vigente y el tratamiento de artefactos dañados, con el objetivo de “permitir una operación sustentable” y evitar costos desproporcionados.
  2. Revisar la indexación de la base regulatoria durante el período de emergencia estadística.
  3. Ajustar el cálculo de amortización regulatoria en línea con lo definido en el acuerdo final de 2006.
  4. Incluir en la tarifa una compensación por administración y gestión de activos.
  5. Actualizar los parámetros de incobrables y pérdidas de energía para que reflejen la realidad actual.

Lo que viene

El proceso que acaba de iniciar no solo se centrará en lo que pagarán los usuarios, sino también en cómo se financiarán las obras necesarias para sostener el crecimiento económico de San Juan y qué garantías tendrá la ciudadanía sobre la calidad y continuidad del servicio.

El EPRE anticipó que apunta a reforzar el control social y asegurar que la distribuidora invierta lo necesario, mientras que Naturgy busca modificar reglas y obtener un marco tarifario que le garantice rentabilidad y previsibilidad.

Temas
Seguí leyendo

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudia el Gobierno para impulsar las ventas de 0 km

Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Consultoras privadas analizan si el salto del dólar impactó en la inflación de julio

A cuánto cerró el dólar blue este viernes en San Juan

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas
Caso Márquez y Asociados

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Te Puede Interesar

EPRE y Naturgy, frente a frente: comenzó el debate por la tarifa eléctrica 2026-2031 en San Juan. 
Tarifa eléctrica en la mira

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Detuvieron a una trabajadora del Hospital Rawson sospechada de realizar la amenaza de bomba.
Accidente

Rawson: un motociclista atropelló a una adolescente de 14 años y la dejó con graves lesiones

El climatólogo Germán Poblete ofreció los detalles sobre el avance de la ola polar en San Juan.
Pronóstico

San Juan, entre nubes y clima templado: un miércoles ideal para estar al aire libre

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas
A días del cierre de listas

Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas