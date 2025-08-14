viernes 15 de agosto 2025

Tensión

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Los partidos cuestionaron que el justicialismo defina unilateralmente a los candidatos para las elecciones legislativas de octubre. Buscan abrir la negociación.

Por Fernando Ortiz
Este jueves, en la previa de la presentación de candidatos para las elecciones nacionales legislativas, un grupo de socios del Partido Justicialista de San Juan puso el grito en el cielo por el mecanismo de definición de los postulantes. Cuatro partidos rechazaron que sea la Mesa Ejecutiva del peronismo -los nueve dirigentes que toma las decisiones urgentes- los que nombren a los integrantes de la lista para el 26 de octubre.

El frente Fuerza San Juan, que tiene como columna vertebral al Partido Justicialista, vive horas álgidas rumbo al domingo 17 de agosto, fecha límite de presentación de candidatos. Patria Grande, Convicción Federal, el MID y Libres del Sur exigieron que haya una mesa de negociación amplia que los tenga en cuenta. "Esto es un frente, no un solo partido", dijo uno de los referentes. Los espacios están vinculados al representante de Juan Grabois, Eduardo Camus, y al exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra. Mientras que el Frente Renovador, de Franco Aranda, todavía no tomó una postura.

La Mesa Ejecutiva del PJ está conformada por el presidente partidario Juan Carlos Quiroga Moyano, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, la diputada Marisa López, la diputada Sonia Ferreyra, el exsenador Rubén Uñac, la vicepresidenta Graciela Seva, el exdiputado Leonardo Gioja, el exintendente Juan Carlos Gioja y la asesora de Fabián Gramajo, Agostina Testa. Pero esos nombres, que en su mayoría corresponden al sector del senador Sergio Uñac, no gobiernan la totalidad de frente, sino sólo las decisiones del justicialismo.

Por eso, hubo un movimiento de último minuto de los socios del PJ para sumarse a la discusión por los candidatos. ¿Puede tener alguna repercusión? Bueno, inicialmente pueden romper el frente. Sin embargo, es una opción drástica para un grupo de partidos que componen la principal coalición opositora. La idea está en que no todo caiga en manos del senador Uñac y del tres veces gobernador José Luis Gioja. Ya hubo reproches en el lanzamiento de la alianza. "Qué sentido tiene ir a un lugar donde no pueden definir ni un partido de truco", marcaron desde el entorno de Ibarra.

¿Por qué surgió ahora el problema? Porque trascendió que, de no ponerse de acuerdo Uñac y Gioja, la Mesa Ejecutiva del PJ tomará decidirá los candidatos y ninguno de esos partidos tiene representación.

