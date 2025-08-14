viernes 15 de agosto 2025

Nublado y fresco: San Juan vivirá un viernes templado sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con cielos mayormente cubiertos, ascenso leve de temperatura y vientos moderados, sin probabilidades de lluvia en el horizonte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

San Juan se prepara para iniciar este viernes 15 de agosto con un ambiente fresco y mayormente despejado, tal como lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. La madrugada comenzará con una mínima cercana a los 10 °C, y conforme avance el día, las temperaturas ascenderán progresivamente hasta alcanzar una máxima estimada entre los 18 °C y 19 °C, ofreciendo un marco ideal para quienes planean actividades al aire libre.

En la primera parte del día, el cielo permanecerá despejado, pero hacia horas del mediodía e inicio de la tarde, aparecerán nubes parciales sin que ello implique riesgo de lluvia. Las condiciones serán estables y el clima se mantendrá agradable durante todo el día. Según informes de medios locales, la temperatura mínima rondará los 5 °C, mientras que la máxima será de unos 17 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional no ha previsto precipitaciones y anticipa una jornada de visibilidad buena, humedad moderada y vientos suaves del sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. El amanecer está previsto a las 07:46 y la puesta de sol a las 18:32.

Para los sanjuaninos, esta será una jornada que invitará al disfrute del aire libre, siempre que se tenga en cuenta vestir en capas —abrigo liviano para la mañana y algo más cómodo para cuando el sol caliente—. La estabilidad climática y la falta de precipitaciones facilitan paseos, caminatas o la realización de actividades en espacios semiabiertos.

En resumen, este viernes será frío al despertar, templado hacia la tarde, seco y sin extremos, con un cielo que irá variando su cobertura sin generar complicaciones.

