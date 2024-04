Chile eleva su demanda de aceite de oliva sanjuanino

Las exportaciones sanjuaninas a Chile totalizaron en el año 2023 una facturación FOB de U$S 59.088.470 y 472.073.730 kilogramos por todo concepto. De ese total, U$S 2.645.500 fueron por aceite de oliva virgen, el cual mostró un aumento respecto al 2022 (U$S 1.521.037) del 74%. Chile es hoy el cuarto destino para el aceite sanjuanino.

Año excelente para el aceite de oliva

exportacion de aceite de oliva.jpg

San Juan es la principal productora y exportadora de aceite de oliva virgen extra. Durante el 2023 la olivicultura de San Juan fue el principal motor de la economía privada tradicional: con 18 mil hectáreas cultivadas, la provincia exportó más de U$S 73 millones en valores FOB. El 95% fue de aceite de oliva virgen extra y el restante 5% es de aceitunas en conservas.

Por las circunstancias climatológicas existentes en Europa que hicieron caer la producción, San Juan vendió en el 2023 al exterior un 50% más en volumen y un 161% más en facturación FOB.