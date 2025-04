Caso sospechoso de criptomonedas con la minería de San Juan: ¿litio en Angaco?

Este viernes se conoció un caso sospechoso de una empresa que ofrece criptomonedas con la minería de San Juan, específicamente en la localidad de Mogna, departamento de Angaco, donde se afirma que hay reservas de litio. El presidente de la Cámara, Ricardo Martínez, expresó sus dudas sobre la autenticidad de esta afirmación, ya que no hay evidencia que respalde la existencia de litio en la zona.

“Se sabe que las redes mineras hoy están muy activas y hemos tenido novedades recientemente sobre ofrecimientos de criptoactivos con fundamentos en propiedades mineras de distintas provincias y también se ha mencionado la provincia de San Juan con supuestamente reservas de litio, cosa que no nos consta”, dijo en la mañana de este viernes en radio Sarmiento.

En este caso particular sobre yacimientos de litio en Angaco, se trata de la empresa Atomico3, que en su página web se muestra como especializada en economía digital y tokenización de comodities. En la Cámara Minera de San Juan no conocen reservas de litio en la zona.

“Hemos tenido novedades recientemente sobre ofrecimientos de este tipo de criptoactivos con fundamentos en propiedades mineras de distintas provincias y también se ha mencionado la provincia de San Juan con supuestamente reservas de litio, cosa que no nos consta. No queremos acusar a nadie, pero no nos consta”, dijo Martínez.

Litio en Angaco y CEO conocido

Con la frase: “De Mogna Al Mundo: Cómo Argentina lidera la tokenización del litio con tecnología Cardano”, la compañía asegura que en “el corazón del departamento de Angaco, a poco más de 100 kilómetros de la capital sanjuanina, el Salar de Mogna se prepara para convertirse en el epicentro de una transformación histórica: la primera tokenización de litio en Argentina y una de las pioneras a nivel mundial”.

Según promociona, la iniciativa está liderada por Atómico3, empresa que dice haber firmado acuerdos con propietarios de derechos mineros para avanzar sobre 50.000 hectáreas en esta zona. Incluso agrega que, en su fase inicial, el proyecto contempla la exploración de 10.000 hectáreas, con estudios geológicos ya en marcha.

Agrega que el litio, considerado uno de los pilares de la transición energética global, será tokenizado sobre una plataforma blockchain desarrollada sobre la red Cardano, lo que permitirá una trazabilidad total, apertura al mercado global y acceso fraccionado a la inversión, incluso para pequeños actores. Los activos estarán respaldados por el Índice del Litio, un benchmark diseñado para reflejar el valor real del carbonato de litio en tiempo real.

Una novedad es que quien se presenta como CEO de Atómico 3 es conocido en el ambiente: se trata de Pablo Rutigliano, que es presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio y fue uno de los candidatos que sonó para liderar la Secretaría de Minería de Javier Milei. En entrevista con Canal E, el mismo se encargó de colocarse en la línea de largada: “Hay muchos nombres para ocupar ese puesto en Minería, en donde también figuro", dijo en febrero de 2024.

Además, la red Cardano saltó a la fama cuando su creador, el empresario Charles Hoskinson (también dueño del blockchain Ethereum) en medio del escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA que salpicó fuerte a Milei, sumó un nuevo capítulo al denunciar que allegados al presidente Javier Milei le pidieron coimas para gestionar una reunión con el mandatario y facilitar el avance de ciertos proyectos en Argentina.

En las redes sociales Atomico3 se presenta como inscripta en la Comisión Nacional de Valores bajo Registro N°103, y en cumplimiento con las leyes de la República Argentina, la Ley 27.739 y la Resolución General N°956/2023 de la CNV.

Comunicado de alerta

Las declaraciones de Martínez llegan luego de que la Cámara Minera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitieron un comunicado alertando, a modo de prevención, sobre posibles estafas con criptoactivos. Las entidades emitieron un comunicado dirigido a la comunidad inversora advirtiendo de la proliferación de invitaciones a invertir en “criptoactivos” supuestamente respaldados por minerales, principalmente litio y oro, que no contarían con el sustento técnico ni legal correspondiente.

“Hemos hecho las consultas pertinentes al Ministerio y por eso hemos decidido, junto con la Cámara Nacional, hacer este comunicado de prevención sin acusar, sin mencionar a nadie porque no tenemos pruebas fehacientes, pero básicamente alertar de que hay este tipo de ofertas en el mercado”, dijo Martínez.

Hay antecedentes famosos de estafas con criptomonedas que salpican a San Juan, como el caso Cositorto que terminó en la justicia. El CEO de la empresa condenada por la Justicia decía en el 2022 contar con una mina de oro en producción en San Juan y prometía canjear una unidad de la cripto Zoe Cash por un gramo de oro.