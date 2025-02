Leonardo Cositorto, quien dijo tener una mina de oro en San Juan, culpable por estafa y asociación ilícita

Junto a él, también fueron declarados culpables Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino, también acusados del delito. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

La pena de Cositorto podría ir de 5 a 10 años de prisión. Las autoridades la darán a conocer este viernes, después de un cuarto intermedio en el que los magistrados volverán a deliberar.

Leonardo Cositorto dijo ser propietario de la mina León ubicada en San Juan, de donde iba a extraer el oro para respaldar las inversiones en dólares que hacían sus seguidores. Según él esta mina estaba ubicada en Marayes, pero nunca hubo movimiento y tampoco indicios de una huella o de alguna visita reciente.

