Caputo sobre las inversiones: "Lo que se viene es fenomenal, es un boom que no se imagina nadie"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró hoy que “lo que se viene en inversiones” después de la Argentina Week en Nueva York es “fenomenal”.

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“Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie”, expresó Caputo al disertar en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El funcionario resaltó las inversiones conseguidas durante el evento en Estados Unidos, al tiempo que se manifestó sobre el grupo de gobernadores que viajó al “Argentina Week”. “Los 12 se fueron en elogios con el rumbo que este gobierno está llevando a cabo. Esto refuerza las inversiones”, señaló.

En otro punto de su disertación, el titular dle Palacio de Hacienda arremetió contra el kirchnerismo. Bajo su mirada, va a terminar siendo “un partido residual” y “no va a volver nunca más”.

También sostuvo que esa fuerza política “generó un daño económico y psicológico brutal en la gente”.

Caputo explicó que este gobierno tiene diferencias con el de Mauricio Macri, del que resaltó la eliminación del déficit durante el primer mes de gestión.

“Es la primera vez en la historia de la Argentina que hay orden macroeconómico por decisión política. Si eventualmente lo hubo, siempre fue producto de una crisis previa. Y el mercado hizo el ajuste que los políticos no se animaban a hacer”.

En ese sentido, agregó: “Es la primera vez que tenemos a un presidente que toma la decisión de generar evitando una crisis, totalmente lo contrario al resto”.

El funcionario dedicó una parte para referirse a la apertura económica y los beneficios que le representan a la sociedad, a su vez que se refirió a la relación que mantienen desde el Gobierno con los empresarios en medio del conflicto con algunos sectores.

Respecto al conflicto bélico en Medio Oriente, el funcionario celebró la alineación de Argentina con Estados Unidos e Israel. En la misma línea, cargó contra el comunismo y consideró que alguien “retorcido o tonto” puede pensar que esa corriente política “es positiva”.

“Tus socios no pueden ser Irán y Venezuela. Vos no podes querer ir al comunismo porque falló. Si vos negás evidencia empírica ya sos más parecido a un tonto que alguien que piensa diferente”, subrayó.

“Si vos querés ir para el otro lado, después de 100 años de evidencia empírica, no te da mucho el cerebro”, manifestó.

Consultado sobre la vuelta hacia los mercados de deuda, Caputo indicó que, por ahora, no está en los planes a corto plazo dado que “hay opciones que son más baratas”. “No hay ningún capricho con Wall Street, es un tema de costo. Mientras las tengamos, vamos a seguir primando la opción más barata”, indicó.

Y adelantó que Argentina ya tiene el financiamiento necesario para cubrir los próximos tres vencimientos: para julio de este año y enero y julio del 2027, los cuales totalizan aproximadamente US$9.000 millones.

“Este es un Gobierno que no toma deuda. La hemos estado cancelando”, subrayó.

En otro tramo de su participación, Caputo se refirió al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es espectacular”, sostuvo.

“Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer de trabajr con el FMI”. En ese sentido, sumó que la Argentina “nunca tuvo una relación como la que tenemos nosotros”, expresó.

Sin embargo, el desembolso de US$1.000 millones sigue siendo postergado. El organismo internacional indicó este jueves que “está en curso” y que brindará más información “a medida que progresen estas conversaciones”.

“Sigue habiendo avances. El trabajo entre el personal del FMI y las autoridades es cercano”, señaló la portavoz Julie Kozack.

FUENTE: Agencia NA