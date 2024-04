Camioneros sanjuaninos en alerta: transporte parado y los ojos puestos en la reactivación de la obra pública

Maldonado explicó que esta actualización, sumada a la caída de facturación del 50 al 60%, y los camiones parados, hace difícil sostener la actividad. “No queremos echar gente porque se puede revertir la situación, esperamos que así sea, y cuando eso suceda los necesitaremos, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para no despedir gente”, argumentó preocupado.

Para poder sostener los puestos laborales, algunos propietarios de camiones han llegado a analizar vender bienes con el fin de poder al menos hacer frente al pago de salarios, pero en caso de continuar el freno en la actividad, sin camiones en rutas, será difícil sostener los choferes y no descartan despidos en el sector, aunque es la última medida a la que se quiere llegar.

Pese al oscuro panorama, hay un haz de esperanza en el sector, y está puesto en la obra pública. Sucede que el principal parate se debe al freno de traslado de materiales de la construcción. Ante esto, Maldonado comentó: “Hay rumores que la obra pública se reactiva en junio, y esperemos que así sea, para que se reactive el transporte que está parado. Es un aliciente para seguir trabajando”.

Si eso no sucede, el horizonte no promete mejores. “Nos estamos arreglando con lo que tenemos, buscando cual es la mejor forma de sortear la situación. Somos de no pedir ayuda, porque si lo hacemos, así está el país, por las ayudas que se han dado a todo el mundo no han producido nada y así estamos. Simplemente aguantaremos hasta donde podamos. Confiamos que se pueda revertir pronto”, finalizó Maldonado.