¡Atención empresas de San Juan! Cómo acceder a un diagnóstico digital gratis

No sabés si estás usando bien herramientas digitales dentro de tu empresa, querés aplicar todas las innovaciones de Inteligencia Artificial que hay en el mercado o sencillamente no pudiste hacerle lugar al desarrollo digital por falta de conocimientos. Si estás en estas condiciones, la Secretaria de Ciencia, dependiente del Ministerio de la Producción, lanzó el programa “Diagnóstico de Madurez Digital para MiPyMEs”, que permitirá acceder a un diagnóstico digital personalizado. Es un programa con doble objetivo: por un lado, cumple el propósito que empresas locales puedan acceder a un diagnóstico digital gratuito, lo que posibilitará potenciar su negocio gracias al diseño de estrategias de optimización digital. Y por el otro, al Ministerio de la Producción y a la Secretaria de Ciencia les aportará datos sobre el uso de herramientas digitales en las empresas sanjuaninas de distintas ramas.

El programa tiene un cupo e implica que las empresas que participen sepan que deben aportar información sobre sus procesos de manejo interno como así también, comprometerse a recibir a un equipo especializado del área de gobierno cuando así se establezca. Este diagnóstico de madurez digital está dirigido a pequeñas y medianas empresas de la provincia. Se seleccionarán firmas de distintas ramas. La idea del Gobierno es armar una base de datos que posibilite saber cuál es el nivel de digitalización de las empresas sanjuaninas y a partir de allí, crear programas y estrategias que se adapten a las necesidades del mercado local.

Las empresas interesadas en ser diagnosticadas tienen tiempo para inscribirse hasta el 30 de septiembre al siguiente link: https://acortar.link/RdN3He.

Este programa se enmarca en un objetivo superador y es diseñar una Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial, cuyos ejes son la formación del talento, el desarrollo tecnológico e infraestructura y promover un marco regulatorio y ético. La primera etapa es el diagnóstico de la capacidad local, la segunda es financiar proyectos de Inteligencia Artificial orientados a la matriz productiva y crear laboratorios y espacios de experimentación; la tercera es consolidar infraestructura tecnológica y apoyar startUps y mipymes. La fase cuatro incluye establecer un marco normativo ético para el uso responsable de IA y la última etapa es evaluar el impacto y escalar en la adopción de estas herramientas dentro del sector productivo.

Las empresas que sean seleccionadas conseguirán un informa visual tipo radar con el nivel de digitalización que manejan, un mapa de herramientas para el negocio, una foto externa de la presencia de digital de la firma con aspectos destacados, una ruta de mejora práctica con pasos a seguir y alcanzables.

En Argentina el 50% de las empresas invierten en IA ya obtienen resultados positivos, principalmente en mayor eficiencia, productividad y mejor atención al cliente. Mientras que en las medianas y grandes empresas ya usan IA en sus procesos, la adopción en pymes es menor y en general la usan en procedimientos relacionados con el afuera de la oficina más que en procedimientos internos.