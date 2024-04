Aseguran que San Juan cosechará menos uva que la temporada pasada y hay alerta en el sector

Si tomamos los números que corresponden a la semana 17 en torno a lo que se cosecho a la provincia, es decir, al 24 de marzo de este año, San Juan llevaba 382.314.336 kilos de uva cosechada. Siete días después, el número se elevó a 394.771.250, es decir, se cosecharon 12.456.914 kilos. “El año pasado cosechamos en total 412 millones de kilos de uva. Nos queda un plus de 16 millones, pero desde el 24 al 31 hemos cosechado solo 11 millones. Ya prácticamente no queda uva y no creo que lleguemos a los valores del año pasado”, señaló a este medio Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros.