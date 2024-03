En plena época de cosecha, ampliaron la acusación contra Fecovita y pidieron la detención de sus directivos

Según la información que brindaron en conferencia de prensa el apoderado de la empresa Iberte, Guillermo García y el abogado de la firma, Carlos Aguinaga, ellos creen tener "acreditada la falsedad de los balances de Fecovita del 2021 y 2022", en los que ellos sostienen que se "omitió la deuda de Fecovita para con Evisa".

"De la documentación se prueba de manera precisa que los balances aprobados por Fecovita son falsos respecto a la registración de la deuda con Evisa. De la página 22 de los estados contables de Fecovita al 31/12/2022, según informe de su auditor interno de fecha de 10/05/2023 (suscripto por Martín Santiago Ghirardotti) que fuera aprobado por el Consejo de Administración el 7/7/2023 surge que la deuda de Fecovita con Evisa fue registrada a un valor nominal en pesos cuantificándola en $400.820.000", sostiene el escrito que presentaron.

Sin embargo, aseguran que del informe especial sección C VII Resolución Técnica N° 37 de fecha 3/7/2023 "emitido por la misma auditoría externa (suscripto por el contador Alejandro De Simone) también firmado y avalado por el presidente de Fecovita, Rubén Panella, surge que la deuda de Fecovita con Evisa al 31 de mayo de 2023 es a valor de producto -y no nominal- es de $3.688.857.452".

"Como se ve con sólo 4 días de diferencia aparecen dos balances, y uno es 9 veces inferior al otro, cuando es claro que lo que se debe tomar como referencia es el valor del producto, que depende del valor del vino y el mosto, porque ese valor se actualiza y no el valor nominal de un peso que se devalúa", explicó Aguinaga a Diario UNO.

Por eso el abogado remarcó que "es necesario pedir la intervención de Fecovita y la detención de quienes están a cargo de la ratificación de los balances de este año para que no se vuelvan a falsear. Puntualmente del presidente de la federación, Rubén Panella".

En la conferencia de prensa se calculó que la supuesta deuda de Fecovita con Evisa trasladada a dólares supera los U$S 17 millones, "y deberá ser asumida por las 29 cooperativas asociadas, y estas deberán trasladarlas a los productores (unos 3.500). Serán estos quienes deban cubrir esta deuda en Fecovita".

El informe que Fecovita valoró como un guiño para la causa de los balances falsos

A principios de febrero Fernando Juri, abogado de la Federación de Cooperativas, confirmó a Diario UNO que presentó en el expediente como prueba nueva un informe de la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales del INAES notificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad, en el marco de la denuncia administrativa paralela que Iberte presentó por los presuntos balances falsos de 2021 y 2022, similar a la denuncia que se investiga en Mendoza y que recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos.

La postura de Fecovita desde un principio fue que esos estados contables son verídicos y argumentó que todos fueron auditados por la firma internacional Lisicki & Litvin. A pesar de ello, por un informe contable del Cuerpo Médico Forense, el fiscal procedió con la imputación de los acusados.

Lo que dicen desde la defensa es que a tal imputación le faltaron requisitos procesales, dado que debió haberse realizado una pericia técnica contable. Pero más allá de eso, ahora tiene la posibilidad de inclinar quizás la balanza a su favor con la presentación de nueva prueba.

Se trata de las conclusiones a las que se llegó en sede administrativa en la denuncia que investiga el INAES: las mismas refieren, después de haber analizado la documentación presentada, que "Fecovita ha expuesto la situación litigiosa (que tiene con Iberte) en notas a los Estados Contables que fueron presentados a la Asamblea".

Y que en el ejercicio 2021 se incluyeron ingresos en concepto de "Resultado por aporte de bienes de uso a sociedades" y más tarde, en el 2022, con Fecovita fuera de Evisa, la entidad habría efectuado una remedición de activos. La falla estaría en que no siguió los lineamientos técnicos que se exigen para ello.

"Cabe mencionar que si bien no se siguieron los lineamientos establecidos en la RT 48 y RT 31 de la FACPCE, el resultado por la remedición de los activos contemplados por Fecovita en el proceso de aporte y luego retiro de la Evisa fueron registrados como 'Reservas del art 42. de la Ley 20.337 de Cooperativas', por lo que dicho monto forma parte del patrimonio de Fecovita y no pueden ser distribuidos. Y por otra parte, se cumpliría con que el valor de los mismos es razonable de acuerdo a la RT 31", señala el informe del organismo nacional.

"La dirección de Asuntos Jurídicos del INAES coincide con nosotros en que no hay tales balances falsos", aseguró el abogado Juri a Diario UNO.

Ahora ante la nueva presentación del apoderado y el abogado de Iberte, desde Fecovita prefirieron no hacer declaraciones, pero sí enviaron documentación que indica que el pedido de intervención judicial pedida por Iberte fue rechazada por segunda vez.

Aunque probablemente eso se vuelva a tratar en la nueva audiencia de incidente de nulidad del informe preliminar prevista para el 10 de abril.

También recordaron que respecto al pedido de detención de Panella, el ex fiscal de la causa Flavio D'amore se la rechazó enérgicamente en su oportunidad, por lo que entienden que el nuevo fiscal Juan Ticheli no va a darle lugar, porque no es un delito que merezca pena para prisión efectiva, no hay antecedentes y tampoco están dadas las condiciones de para proceder con una privación de la libertad.

Fuente: Diario Uno