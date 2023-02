ANSES habilitó la inscripción a un plan de $60.000: los detalles

Marzo llega con el aumento del 17,04% para jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones de la Administración Nacional de la seguridad Social ( Anses ). Además, algunos de estos grupos pueden pedir un programa que entrega 600.000 pesos.

El nuevo programa Mi Baño, para cobrar 600.000, surge del Ministerio de Desarrollo Social y entrega ese monto a personas en situación de vulnerabilidad con viviendas precarias. Dicha asistencia se suma a ya implementado, el Plan Mi Pieza de $360.000 para refacciones de viviendas y ampliaciones.

En este nuevo episodio del Podcast BAE Negocios Anses te contamos en qué consiste el plan Mi baño que permite cobrar hasta 600.000 apara refacciones sanitarias.

Esta suba corresponde al aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Según el cálculo basado en el primer componente, las solicitantes no podrán registrar ingresos superiores a $ 65.427. A su vez, los beneficiarios de AUH reciben un incremento en los montos que reciben de la prestación, por la Ley de Movilidad. La suba será del 17,04%.

La medida no afecta a los desocupados ni a los trabajadores informales, pero para quienes registran un empleo en blanco, el tope será de $ 69.480 por titular en marzo 2023.

El aumento para la AUH es del 17,04% y eleva el monto total de la prestación a $11.465 por hijo o hija.

Los titulares reciben el 80% de la asignación ($9.172), mientras que el 20% es retenido por el organismo previsional y se paga en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.