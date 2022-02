El impacto de la sequía en los diques: menos agua para riego y sin producir casi energía

El 7 de octubre se conocieron los números del pronóstico hídrico de la provincia. Allí se anunció que San Juan va a transitar a lo largo de la temporada 2021-2022 la peor sequía de la historia local. No hubo sorpresas cuando los números comparados de febrero del año pasado con los de este año confirmaron que los diques erogan un 25,69% menos de agua para regadío. A eso se le suma que prácticamente no están produciendo energía. En este contexto muchos se preguntan si las lluvias ayudan a mejorar los volúmenes de agua reservados en los diques pero lo cierto es que no lo fueron.

Dique de Ullum

Desde Recursos Energéticos informaron que los diques Caracoles, Punta Negra y Ullum en conjunto están destinando para riego 207,51 hectómetros cúbicos contra 279,25 que erogaba en febrero del 2021, lo que implica un 25,69% menos. Al desmenuzar las estadísticas del 2021, el 7 de febrero el dique Los Caracoles destinaba para riego 18,7 hectómetros cúbicos; Punta Negra 174,36 hectómetros cúbicos y Ullum 86,2 hectómetros cúbicos. En la misma fecha del 2022, Los Caracoles destinó para riego 18,45 hectómetros cúbicos, Punta Negra 121,9 hectómetros cúbicos y Ullum 67,16 hectómetros cúbicos. La mayor diferencia se dio en Punta Negra.

Debido a la baja cantidad de agua, los diques no pueden producir energía. El dique Punta Negra salió de servicio dos meses atrás, a principios de diciembre del 2021 y Los Caracoles se encuentra en la misma situación pero desde hace más tiempo. La central de Ullum está desmantelada porque se está encarando un proceso de modernización. La única central que produce energía -pero a menos del 50%- es la central que pertenece a AES -en Ullum-, en donde solo funciona una sola de las dos máquinas.

El dique de Ullum desde el aire

En cuanto a las lluvias, que fueron continuas a fines de enero y principios de febrero, desde Recursos Energéticos Alberto Peña explicó que permitieron que durante diez días Ullum no erogue agua para el regadío sino solo para el consumo humano. La ayuda fue mantener por unos días más las compuertas cerradas para el riego de cultivos.

Con respecto al año próximo y lo que se espera, Peña indicó: "El año que viene no creo que sea muy distinto que este año, las reservas no pueden entregar más de lo que tienen, tendremos a lo sumo un año crítico como este".

Dato

El 25 de enero se lanzó la Mesa del Agua, un espacio de diálogo y acción para paliar la crisis hídrica en San Juan. El 3 de febrero se desarrolló la primera reunión.

La Mesa Permanente de la Gestión Integrada del Agua es una política llevada adelante por el Gobierno de San Juan con el objetivo de aportar una mirada transdisciplinaria para pensar herramientas de implementación en el marco de la actual situación hídrica de la Provincia. Esta Mesa es de carácter consultivo y tiene entre sus funciones principales aportar conocimientos conducentes a un manejo integrado de las cuencas hídricas y elaborar una planificación estratégica del agua en la Provincia; emitir opinión sobre posibles obras y/o medidas de gestión técnica, jurídica, económica, social y de otra índole en torno al manejo del recurso y la eficiencia hídrica.