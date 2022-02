Por qué los porteños pagan $18 de boleto de colectivo y en San Juan $38: la lucha por los subsidios

Desde el 19 de febrero el precio del boleto de colectivos en San Juan pasará a costar $38,48, aumentó un 30% por un tema presupuestario. En el medio, hay una lucha nacional por el tema subsidios. Habrá una reunión la semana que viene para discutir el reparto. La intención es traspasarle el control de 32 líneas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distrito que recibió en el 2021 $14.600 millones para mantener el precio del boleto, que es de $18. El objetivo es que esos fondos se coparticipen a las provincias. La palabra del gobernador Sergio Uñac.

El precio del boleto de colectivos se define mediante una fórmula en la que intervienen 14 ítems, entre ellos los que más pesan a la hora de la definición son el valor del combustible, el sueldo de los trabajadores, el IPK –índice de pasajeros por kilómetro-, costo de neumáticos, aceite, seguros y gastos inmobiliarios. El índice está compuesto por todos los gastos que implica poner en funcionamiento un coche.

Desde enero del 2020 no aumentaba el precio del boleto en San Juan. El incremento que se aplicará desde el 19 de febrero es del 30%, suba que calificaron como la mínima posible desde el Gobierno Provincial. En el medio, hubo dos planteos: el reparto de los subsidios al transporte público de pasajeros y cómo impactó la no aprobación del presupuesto en la llegada de dinero nacional.

En declaraciones con la prensa, el gobernador Sergio Uñac dijo que el incremento anticipado tiene relación directa con la falta de la aprobación del Presupuesto. ¿Por qué? El director de Tránsito y Transporte Jorge Armendariz explicó que al no aprobarse el Presupuesto no hay una valoración respecto de los subsidios que va a recibir la Provincia para el sostenimiento del valor del boleto. “En lo que va del año no se recibió dinero en concepto de subsidios y tampoco tenemos novedades de lo que se va a recibir. Hay un proyecto de resolución provisorio para que lleguen $3200 millones para el Interior por mes, pero no está firme y no hay nada oficial en este sentido”, agregó.

El diputado nacional Walberto Allende se refirió al tema y aseguró que la no aprobación del Presupuesto le jugó en contra a la Provincia ya que para el transporte se iban a destinar $47.000 millones en concepto de subsidios para el boleto y al no contar con esta normativa, ahora se presentan estas dificultades.

En la misma tesitura se mantuvo la legisladora nacional Fabiola Aubone. “Al contar solo con el componente del subsidio provincial, deben reverse tarifas. Que, si hubiésemos tenido Presupuesto, lo hubiesen revisado en el mes de abril, tal como lo acordamos con UTA y ATAP cuando se lanzó RedTulum. Ahora hay que seguir gestionando y buscando desde las políticas federales la equidad en l distribución de subsidios en todo el país”, detalló la ex ministra de Gobierno.

Después de años de reclamos del Interior por los subsidios que reciben los colectivos de Capital Federal, por primera vez se abrirá el debate en el país. Es que el Gobierno Nacional quiere traspasarle el control de 32 líneas de colectivo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias buscan que ese dinero se reparta entre los territorios.

En San Juan funcionan 126 líneas de colectivo y hay 542 coches circulando. Mientras que cada coche recibe de subsidios nacionales en San Juan $220.000, un colectivo en Capital recibe $1.200.000. El panorama es parecido en todo el país e incluso las tarifas de los boletos llegan a costar hasta $70 en algunos puntos, como es el caso de Bariloche.

El Gobernador habló sobre el tema subsidios y opinó: ‘Cobra menos CABA, pero tiene un subsidio que es sumamente importante, que hoy se está rediscutiendo, lo que estamos solicitando es que eso que recibía CABA es que se distribuya en todas las provincias argentinas’.

Armendariz dijo que si el boleto no estaría subsidiado, en San Juan se debería pagar $100. “La discusión está dada porque en CABA se recibieron en el 2021 $248.000 millones y en el Interior $28.000. La idea es llevarlo a $46.000, $47.000 millones con la adecuación de tarifas”, cerró el funcionario.

El encuentro por la distribución de subsidios será la semana próxima. Nación buscará recuperar ese monto extra que tiene asignado Capital Federal para destinarlo al Fondo compensador al Transporte Público con el que asiste a los colectivos del resto del país.