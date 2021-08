Preocupa el vacío de locales en el centro sanjuanino: ¿Cuál es el futuro del de Falabella?

Si bien en la Cámara de Comercio de San Juan están contentos con el repunte de ventas por el Día del Niño y por los créditos que acaba de lanzar el Gobierno Provincial para el sector, sigue preocupando la cantidad de locales desocupados en el centro sanjuanino, que es menor que en 2020 este año pero continúa siendo una marca de la recesión. Uno de los más emblemáticos locales desocupados es el de Falabella, desde marzo, tras irse la afamada tienda del país. El presidente de la Cámara, Hermes Rodriguez, dijo que "hay varias ofertas y muchos rumores, pero todavía nada en concreto", sobre qué pasará con ese local, de grandes proporciones, ubicado en plena peatonal Tucumán.

La entidad hizo recientemente el relevamiento que todos los años encarga a un estudio de arquitectura, donde evalúa la cantidad de locales desocupados y otros fenómenos del comercio local. "A través del relevamiento nos encontramos con locales que se desocuparon porque los negocios se mudaron en función de bajar costos o ver posibilidades de alquilar mas barato y locales en venta. Ahora vimos un local de General Acha, un super, partido por la mitad para bajar costos. Tienden a buscar locales más pequeños", dijo Rodríguez en diálogo con AM 1020.

¿Cuánto vale alquilar en peatonal Tucumán o peatonal Rivadavia? "Mucho depende de la cantidad de metros que se ofrezca, un kiosco 4 por 2 por tamaño unos 50.000 pesos mínimo y de ahí para arriba", respondió.

"En este relevamiento que hacemos todos los años a través de un estudio de arquitectura nos hemos encontrado con sorpresas, comparado con el año anterior hay 166 locales desocupados", dijo, cifra menor que en 2020 pero es una tendencia presente en los últimos años. "Son más desocupados los más grandes y hay garajes de casas en el centro que se ofrecen en alquiler que son menos costosos. Hay una galería, la del sol, que desapareció por completo, nos encontramos con estas cosas", se lamentó el empresario.

El relevamiento

El relevamiento se hace por la Cámara de Comercio de San Juan todos los años, y compara en esta oportunidad los estudios del año 2018, 2019, 2020 y 2021.

El área relevada comprende el polígono demarcado al oeste por la Avenida España, al este, la Avenida Rawson, al norte la calle San Luis y al sur la calle 9 de julio. El cual abarca dos zonas, una puramente comercial, y otra menor que se mezcla el comercio con áreas residenciales y cívicas

Durante éste año 2021, se pudo observar una disminución de los locales desocupados en relación con el año anterior, un 32% menos respecto al año 2020. Este año hay 166 locales desocupados en el centro sanjuanino, contra 221 que se relevaron en 2020, lo cual indica un porcentaje de locales desocupados similar al año 2019.

Si bien los locales desocupados se encontraron en general no en tan buen estado como en años anteriores, es decir, aptos para usar, en relación a otros años, se observó un aumento en los locales que se venden, en vez de alquilarse. Lo mismo ocurrió con las casas ubicadas en zonas residenciales, las cuales no se contabilizan como locales porque no lo son, pero que si pueden ser potenciales locales comerciales para alquiler o venta.

El estudio demuestra que existen mas locales grandes desocupados que otros años. Asimismo se ha notado una disminución significativa en la desocupación de los locales chicos, Lo que nos da el indicio que el comercio que pudo superar los obstáculos ocasionados por la pandemia y la situación económica del país, se vio obligado a continuar la actividad pero en un local mas pequeño.

