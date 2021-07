El Gobierno asegura que el precio del boleto de micro en San Juan no aumenta este año

"Hasta ahora no hay modificaciones, estimamos que no va a haber modificaciones, la idea es mantener el precio y para eso la provincia ha hecho un esfuerzo para tener una tarifa muy buena. Siempre transmitimos la idea de no hacer reajuste, tenemos ahora paritarias pero la idea es no modificar nada", dijo este jueves a Tiempo de San Juan el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Jorge Armendáriz, sobre la tarifa de colectivos en San Juan.

"Por ahora no han hecho planteos, estamos trabajando en conjunto para mantener los precios. A nivel nacional están las paritarias entre UTA y ATAP, nosotros estamos para garantizar que se dé el transporte público. En el país hay 6 o 7 provincias que están con paro, San Juan hace un esfuerzo grande para que esto no suceda, se trabaja con Nación para seguir en el camino en que estamos. Con las empresas y UTA estamos trabajando para lo mejor", puntualizó el funcionario.

La tensión por los salarios de los choferes en algunos puntos del país no es un dato menor. El cargo que genera el pago de sueldos y más cuando se pactan aumentos, genera un alto impacto en las cuentas que hacen los empresarios y es una de las primeras razones que esgrimen para pedir el aumento del pasaje al Gobierno, junto con la inflación que pega en el combustible y mantenimiento del parque automotor.

Para Armendáriz, los subsidios que se dan al transporte con aportes nacionales y provinciales de contención tarifaria, "son suficientes" para mantener hoy el precio del boleto tal cual está y por lo que queda del año.

El precio del boleto puede actualizarse, por ley, hasta dos veces al año, y en épocas normales se hacían revisiones a principios y mitad de año. Pero ahora con la pandemia el escenario es más complejo. De hecho este año se dio un cambio de las tarifas, y se reestablecieron los valores a enero 2020. Es que hubo un aumento consensuado en diciembre de 2019 y empezó a regir en enero de 2020 pero un mes después se dio marcha atrás en consonancia con una medida nacional de suspender los aumentos en el marco de la inflación. Al poco tiempo se desató la pandemia y el precio quedó congelado hasta este año que los empresarios empezaron a pedir una nueva actualización. El Gobierno les concedió aplicar lo que había previsto para 2020 -en la práctica para el usuario sí se dio un aumento- y eso rige ahora.

Así, si se cumplen las promesas oficiales, se mantendrá en $29,60 el boleto estándar y a $9,80 el escolar, lo que está por debajo del promedio nacional que llega a $40, según destacan en el Gobierno.