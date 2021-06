Piden que los cines en San Juan puedan abrir hasta más tarde

"Las restricciones no tienen criterio muchas veces porque nosotros no podemos abrir el cine a las 9 de la mañana, entonces hoy por hoy tenemos un rango muy acotado para trabajar, cinco horas por día, nosotros abrimos a las 15 y tenemos que cerrar a las 20. Esto nos genera que no podemos pasar más de dos películas por día porque al pasar la tercera función nos excedemos del horario. Y otro grave problema es que por usos y costumbres no puede venir a la mañana, porque tiene sus trabajos. Normalmente la gente a la tarde y más en la tarde noche es cuando viene al cine", dijo este miércoles el empresario de cines en San Juan, Alejandro Escobar. Dijo que ya han planteos en ese sentido al Comité COVID ya que "necesitamos extender al menos hasta las cero horas que es el horario tope que tienen otros rubros, nos permitiría extender las cinco horas que hoy estamos trabajando".

El protocolo en Play Cinema en San Juan.

Después de estar más de un año cerrados, en marzo los cines sanjuaninos consiguieron la reapertura y ahora pueden abrir en horario de 9 a 20, con cupo de capacidad de sala al 50% y uso de barbijo obligatorio, entre otras medidas. Pero desde el sector plantean plantean que no les conviene el horario de la mañana porque no va nadie.

Escobar, en diálogo con Radio Colón, aseguró que "realmente creemos que el cine es una actividad totalmente cuidada, nosotros tenemos todos los protocolos que nos han impuesto pero también las burbujas porque uno no viene al cine con un desconocido, viene con la familia, con la pareja, está dentro de esa buirbuja, no así en otros rubros donde se junta en un lugar y no son del grupo familiar".

Y se quejó: "uno entiende que todos los rubros piden, pero hay que medir el riesgo y el riesgo alto está en la interacción entre las personas, pero en el cine eso no se da, todo el mundo está callado viendo la película, dentro de su burbuja entonces es inexplicable el criterio aplicado para el cine que es un sector totalmente castigado". Concluyó: "Lo venimos solicitando hace dos semanas. Hay que tratar al cine de una manera diferente al comercio porque este horario no nos sirve".