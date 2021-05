Según un especialista sanjuanino, ¿cuáles son los tres emprendimientos “de moda”?

Cuando se afirma que algo "está de moda" se está haciendo referencia a una acción que dejó de estar en el anonimato para convertirse en una tendencia que una importante parte de la población lo empezó a tener como un uso habitual o una costumbre. En el ámbito del emprendedurismo, se le añade la posibilidad de que sea un negocio rentable y, por ende, con cierto éxito.

El contador sanjuanino Facundo Cereceda se encargó de nombrar las tres tendencias que, en el sector pyme al menos, están teniendo su auge y, cada vez más, lo adoptan como forma de subsistir. Incluso, se podría hablar de tres innovaciones en el contexto pandémico en el que vivimos.

Antes de iniciar con la descripción de los tres negocios "del momento", cabe aclarar que innovar no sólo tiene que ver con la capacidad de crear un producto nuevo. "Se puede innovar de distintas maneras. Por ejemplo, en la forma de cobro. En vez de cobrar por producto, se puede hacerlo por suscripción. Todos los meses, el suscriptor paga un monto mínimo y tiene a su disposición el producto o servicio durante el mes que pagó. También, se puede innovar en el proceso productivo. Si bien no se creó o no se realizó un cambio en el producto, pero sí lo hiciste en el proceso productivo. Esto lleva a que se tenga una ventaja con la competencia, la que quizás posee un proceso productivo más costoso o lento. Es decir, la innovación se puede llevar adelante en cualquier parte del proceso", afirmó el contador local.

El primero en destacar es el emprendimiento de la comida congelada. Si bien a nivel mundial, las grandes empresas dedicadas a este negocio trabajan hasta con ingenieros en alimentos, "se puede llevar a menor escala y lo puede hacer cualquier persona con conocimientos culinarios", comenzó Facundo. Consiste en elaborar distintos alimentos, los que pueden estar ya cocinados por el ofertante o sin cocinar, para que el cliente los almacene directamente en el freezer. Una vez que necesita comer, saca esa porción, la calienta unos 5 o 10 minutos y ya puede seguir con sus tareas cotidianas.

Hay varias empresas que requieren de estos servicios ya que sus trabajadores están en las oficinas en horarios de almuerzo o cena. Por lo tanto, compran esas comidas congeladas, las tienen en un freezer y cada trabajador hace un parate laboral, saca su porción, come y sigue con sus actividades", contó el contador integrante del grupo Cereceda y asociados. "También sirve para aquella persona que llegó tarde de su trabajo, cansado, con hambre y sin ganas de cocinar. Descongela la porción, la calienta y come", siguió.

Facundo Cereceda.

Por otro lado, cabe resaltar que se trata de comidas bien elaboradas, nutritivas y bastante llenadoras. Suelen contener todo tipo de carne (vacuna, de pollo, cerdo y hasta pescados), pastas con salsas y hasta con sus respectivas ensaladas.

El segundo emprendimiento del momento tiene que ver con los generalmente denominados "negocios virtuales". No es otra cosa que requerir los servicios de algún profesional vía virtual, el que lo realizará en su domicilio y lo enviará a través de la web.

Los que mejor describen este tipo de negocios son los "freelance", aquellos trabajadores independientes, que no pertenecen a ninguna institución y que son contratados por alguna de ellas solamente para realizar una labor en particular.

"Por ejemplo, a mi estudio llegó un cliente sanjuanino que me contó que se dedicaba a hacer portadas de libros y exponían su servicio por plataformas freelance. No trabajaba para ninguna empresa. Le pedían leer un libro, cobraba por ese tiempo de lectura, y le solicitaban que realizara tres tipos de tapas. El cliente elegía una de ellas, la hacía, cobraba 100 dólares y se lo transferían. Le pedían trabajos de cualquier parte del mundo", relató el contador.

Sin embargo, tal como insistió Facundo, en este caso la virtualidad sirve para ofrecer cualquier tipo de servicios. "A veces, una empresa de otra parte del mundo busca un contador argentino por alguna plataforma. Le piden que realice algún trabajo administrativo específico de un contador. Una vez que lo hizo, lo envía a la empresa y le pegan, por ejemplo, 1.000 dólares y no 5.000 dólares como quizás deberían pagarle a alguien de su país. Y mil dólares para un argentino es un sueldazo", expresó el especialista local.

Por último, las empresas de prestación de servicios son otra de las innovaciones del momento. Son empresas que aglomeran a distintas que personas dedicadas a diferentes oficios o profesiones. El cliente ingresa a la página web o aplicación de esa empresa y puede solicitar los servicios de alguno en particular. Hoy en día, un claro ejemplo de ellos es "Pedidos Ya", la app a la que se pueden asociar todo tipo de negocios relacionados a la comida y bebida.

"Es un negocio para explotarlo, pero es más complejo. Se trata de un emprendimiento donde se manejan personas y hay un manejo financiero más complejo. Se necesita más tiempo para posicionarse y ganarse la confianza de la gente. Incluso, si la transacción falla o el producto o servicio no llega a tiempo al domicilio, la empresa debe poseer un número al que llamar y quejarse, entre otras variables", explicó Facundo.