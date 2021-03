Alberto, por la línea de Cristina: "No se le puede pagar al FMI"

"La deuda que heredamos es impagable", dijo Alberto Fernández después de los dichos de Cristina Fernández de Kirchner durante un acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el que había asegurado lo mismo: "no podemos pagarle al FMI". Es decir, la vicepresidenta, mientras el ministro de Economía se reunía con representantes del FMI, con bonistas y posibles inversores, decidió anticiparse y decirle a la sociedad que no hay plata para pagar.

Para no caer en la ingenuidad, dos cosas: Cristina ya tenía el dato de que a Guzmán no le había ido bien con los acreedores; y Cristina vació de poder a Alberto al ser ella quien tuvo a cargo la "reacción" ante los acreedores que no cedieron mejores condiciones para pagar la deuda. Tras ese acto, el silencio de Alberto no se hizo esperar, por el contrario, duró hasta hoy, que salió a decir y ratificar lo que su vice ya había dicho: "Tiene razón Cristina, la deuda es impagable".

“Semejantes cifras dan cuenta de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo. Ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares? Ninguna”, dijo el primer mandatario.

“En verdad. lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable. Lo que estamos viendo es como negociar con el Fondo para sacar algo de ventaja. En eso Martín (Guzmán) está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien. Hemos logrado que el Fondo diga cosas inusuales para nosotros”, sostuvo Alberto Fernández.

Antes lo había dicho Cristina: “No estamos diciendo de no pagar la deuda". Y agregó: "Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.

Fuente: Infobae