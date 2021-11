Los argumentos con que en Chile quieren reflotar la obra del túnel de Agua Negra

En Chile empieza a hacer ruido en el ámbito político la mega obra por el túnel de Agua Negra. Sobre todo, luego de las tensiones diplomáticas que se desarrollaron entre Argentina y el país trasandino, luego de que la administración de Sebastián Piñera desistiera, de manera unilateral, del crédito aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que destinaba 1.500 millones de dólares para el túnel.

De hecho, en San Juan hay expectativa con las elecciones de Chile, previstas para el 21 de noviembre, para que haya recambio en el gobierno. Lo último que se supo, y que fue reflejado por este medio, es que el diputado por Coquimbo y aspirante a senador, Matías Walker, miembro de la Democracia Cristiana y firme defensor de la integración entre Chile y Argentina, salió con un spot a pedir que se respete el Tratado de Maipú, donde aparece un apartado para la realización del túnel que une San Juan con Coquimbo.

En el video, el hombre dijo: “Voy a exigir que se cumpla ese tratando internacional y que Chile y Argentina se abracen a través del Túnel de Agua Negra”.

Es un tema sensible en cuanto a la integración. A tal punto, que la reunión del Ente Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), programada para el pasado 30 de septiembre, no ocurrió. Hasta las elecciones no hay posibilidad de diálogo por la obra, destacaron en varias oportunidades autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de San Juan.

Sin embargo, el tema está en agenda de los políticos chilenos, no sólo de los candidatos. El miércoles sesionó el Concejo Comunal de La Serena -órgano similar al Concejo Deliberante de los municipios sanjuaninos- y una concejal puso sobre el tapete la construcción del túnel de Agua Negra.

La concejal serenense Carmen Zamora.

La política serenense, Carmen Zamora, recordó en su alocución que “el gobierno de la presidente Michele Bachelet dejó el proyecto en condiciones listas para licitar” y sin problemas de financiamiento. Y dijo que “el gobierno de Sebastián Piñera se negó a avanzar, señaló que faltaban estudios y otros distintos argumentos. Durante casi cuatro años, la derecha en el gobierno se ha negado a avanzar con el proyecto”.

Zamora enfatizó en que “la ausencia de visión política de distintos estamentos hace que regiones como Coquimbo se vean afectadas con la paralización de proyectos que traen enormes ventajas” como es el caso del túnel de Agua Negra. “Es importante mantener la persistencia del reclamo para que se retome”, resaltó.

La concejala, que engrosa las filas del Partido Socialista, explicó la importancia para la región de Coquimbo “impacta en el turismo. Nos permite aumentar la posibilidad de intercambio comercial entre Chile y Argentina, y hasta llegar a Brasil con el corredor bioceánico”. También destacó que “Chile tiene un tratado de libre comercio, que Argentina no, y la obra permitiría que sus empresas se instalen, o que se crearan empresas mixtas. Los argentinos tienen una industria muy desarrollada, es un gran país”.

Incluso, la mujer indicó que “abre la oportunidad para explorar, a través de la vía marítima, el mundo asiático, que podrían ser los principales clientes de nuestras exportaciones”. Al tiempo que señaló la relevancia del vínculo "cultural y científico" con San Juan.

Tras la exposición de la concejal Zamora, el Concejo, como cuerpo deliberante, manifestó su interés por conocer el estado de la obra.