Tras la venta de Edenor a empresarios mendocinos ¿qué pasará con Energía San Juan?

El 2020 cerró con una noticia que sacudió al sector energético. Los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano y el rey del cloro, Mauricio Filiberti, compraron la mayor parte de las acciones de Edenor, la distribuidora eléctrica con más clientela del país. Luego de esta compra, se planteó un interrogante en los distintos puntos del país sobre posibles cambios de dueños de las distribuidoras. ¿Qué pasará con Energía San Juan? Dos fuentes consultadas informaron que no hay noticias de una posible venta de la empresa manejada por capitales españoles, que en el 2019 tuvo que ser salvada por sus deudas con CAMMESA.

Meses de negociaciones demandó la compra de la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina. En un principio se especulaba con que la venta se concretaría por 100 millones de dólares, luego la operación alcanzó los US$190 millones. Ese fue el monto que recibiría Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin. El traspaso accionario será formalmente el 16 de febrero. Edenor, que tiene 3,2 millones de clientes, tiene una deuda de 93 millones de dólares, de la que deberá hacerse cargo el nuevo grupo empresario.

En San Juan no hay movimientos que indiquen que Energía San Juan esté a la venta ni tampoco interesados revoloteando. En octubre del 2014 la Compañía General de Electricidad –de capitales chilenos- vendió la empresa local al grupo español Gas Natural SDG SA, quienes tienen el manejo hasta la actualidad.

Energía San Juan les presta servicio a 240.000 cuentas. En cuanto al personal, son 150 los trabajadores directos de la firma, 300 los contratados y 50 los profesionales que se desempeñan para la compañía española que tiene una fuerte presencia en Latinoamérica.

Al igual que Edenor pero en una escala mucho más baja, Energía San Juan tiene una importante deuda que manejar. En el 2019 la deuda con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), llevó a la empresa a pedir ayuda al EPRE para pagar $1.900 millones de pesos. La Provincia ofició de garante. ¿Por qué? Porque hubo riesgo de que el servicio sea restringido por CAMMESA. Actualmente la empresa de capitales españoles está pagando el préstamo que le dieron para ponerse al día con la administradora mayorista. Aparte de esta deuda, debería $2.000 millones de pesos más, principalmente a bancos, según informó Juan José Chica, secretario general de Luz y Fuerza.

Chica dijo que no hay noticias que anticipen un posible cambio de manos de la compañía que maneja la energía eléctrica en San Juan. Contó que hace unos años hubo un runrún por la estatización de la firma pero que finalmente no se dio. Al mismo tiempo, el gremialista indicó que no cree posible que se dé una venta porque con el gobierno de Alberto las tarifas no subirán tan seguido y en igual proporción que durante la presidencia de Mauricio Macri.