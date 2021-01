Incorporan nuevos beneficiaron de la Asignación Universal por Hijo: ¿a quiénes les corresponde?

Esta semana la titular de Anses, Fernanda Raverta, anunció que durante diciembre se habían sumado cerca de 250 mil niños para cobrar la Asignación Universal por Hijo.

Si bien esto es una buena noticia, no significa que hayan cambiado las condiciones para cobrar ese beneficio desde que el presidente Alberto Fernández realizó modificaciones que permitieron el ingreso de casi un millón de chicos.Según explicó Raverta, estos nuevos 254.822 beneficiarios son chicos que ya cumplían con todos los requisitos para cobrar el plan, pero que por alguna razón no estaban haciéndolo.

Es por eso que no se descarta que ese número siga creciendo durante enero. La AUH les corresponde a los padres o madres que vivan con los menores y que sean desocupados, trabajadores no registrados, del servicio doméstico, monotributistas sociales o inscriptos en los programas de trabajo de la Anses.

El plan incluye a todos los hijos que sean argentinos, que residan en el país y que tengan menos de 18 años. Además, no pueden estar casados.

La AUH paga ahora, como monto máximo, 3.717 pesos por hijo. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el monto máximo es de 12.112 pesos.