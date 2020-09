Qué pasa con los créditos blandos para electrodomésticos en San Juan

El Gobierno nacional lanzó el pasado martes un nuevo programa para impulsar la venta de electrodomésticos, que contará con la financiación de hasta 36 cuotas y tasa fija del 15%. La medida incluye 35 modelos de heladeras, 22 de lavarropas, nueve de cocinas, siete calefones a gas, trece termotanques, un modelo de lavavajillas y 144 de ventiladores. Todos los aparatos están en línea con las últimas tecnologías para ahorrar energía y es un dato no menor teniendo en cuenta que el sector energético llegó a generar un rojo de casi u$s7.000 millones en 2013 cuando se agravó la restricción externa.

En San Juan dos tiendas conocidas que tienen diferentes realidades empresariales dieron su postura al respecto. Una de estas fue la marca Naldo que tiene sede en San Juan y otras provincias. "No hemos recibido nada por el momento, pero si es un plan nacional lo vamos a implementar, por suerte nosotros no hemos tenido problemas de abastecimiento con los productos y en general las ventas fueron buenas", afirmó el gerente de dicha casa a este diario.

El escenario cambia radicalmente en marcas que no tienen los recursos de medianas y grandes empresas. Caso de Dismar que tiene tiendas en la provincia, pero que no cuenta con los medios de transporte de otras empresas. "Nosotros tenemos desabastecimiento en muchos productos de la línea blanca, heladeras, lavarropas, cocinas, tenemos una heladera para vender y no nos llegan cuestiones de computación y de otros electrodomésticos", dijo Luis Suárez, gerente de Dismar, en el siguiente video: