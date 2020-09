El "Día del Empleado de Comercio" divide a los empresarios de San Juan: un sector cierra y el otro no

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre. En la Subsecretaría de Trabajo se sentó la secretaria general del sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral y el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez. Los dos dirigentes acordaron bajar las persianas el lunes 28 de septiembre para que los trabajadores tengan el día libre, tal como lo establece el convenio colectivo de trabajo, según destacó Moral. Los que no se plegaron a la medida son los empresarios que forman parte de la Federación Económica, quienes se reunieron y decidieron abrir igual el lunes y pagarles doble o darles el día a los empleados el sábado 26.

"Estuvimos hablando con Hermes Rodríguez, la audiencia se demoró un poco pero finalmente acordamos que el lunes 28 no vamos a trabajar. No nos oponemos que los dueños de los negocios abran, pero son ellos quienes deberán atender, los trabajadores tendrán su día libre", indicó Moral al salir de la reunión.

Los representantes de distintas cámaras empresariales nucleadas en la Federación Económica se reunieron en la sede de la institución y decidieron no cerrar el 28 y el 26 darles el día libre a aquellos empleados que no quieran ir a sus lugares de trabajo o pagarles doble a quienes sí quieran hacerse presente en sus lugares de trabajo. Según coincidieron, es un momento importante del mes por el cobro de beneficios sociales y con la crisis económica de la pandemia no pueden darse el lujo de bajar las persianas.

Según manifestó Moral, el traspaso se realizó de acuerdo a lo que indicó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). Por ello el gremio hace 10 días la comunicación inició las conversaciones para que los empleados no trabajen el próximo lunes 28 de septiembre.

Este no es el primer enfrentamiento entre los empresarios del comercio sanjuanino. El chispazo más fuerte se produjo recientemente por los horarios del comercio luego de que el Gobierno flexibilizara los permisos y autorizara la apertura desde las 9 hasta las 21.