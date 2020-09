Uñac dará apoyo para que los intendentes paguen aumentos a los municipales

Este viernes, Sergio Uñac anunció que con los sueldos de octubre se pagarán a todos los estatales provinciales los dos tramos de aumento salarial acordados con los gremios, que habían quedado en stand by con la crisis del coronavirus. Esto genera la interrogante de qué pasará con los trabajadores municipales. Consultado por Tiempo de San Juan, el gobernador dijo que habrá financiamiento para que los intendentes puedan dar el aumento salarial a sus propios trabajadores.

“Todo lo que queda en el Fondo de Emergencia Municipal va a ser enviado y destinado para que puedan soportar, equilibrar o amortiguar el impacto de este 8%”, anunció Uñac. No obstante, aclaró que la disposición de dar una recomposición a sus empleados es una atribución de los jefes comunales, ya que los municipios son autónomos. “Esto es una medida provincial que no obliga a los municipios. Habrá quienes lo puedan hacer, teniendo en cuenta que nosotros dictamos una ley de coparticipación y que los aumentos quedaban a expensas de los municipios, pero no obstante los vamos a ayudar con el Fondo de Emergencia Municipal”, aseguró.

Todos los años, cuando se cierra un acuerdo salarial con los sindicatos estatales provinciales, se toma de referencia por parte de los intendentes para negociar con los gremios municipales, los que llegan a sus propios acuerdos de acuerdo a los recursos disponibles. Es también frecuente que el Ejecutivo Provincial disponga de fondos para que los municipios puedan tener recomposiciones similares a la de los trabajadores municipales.

Desde Hacienda no dieron a conocer el dato preciso de cuántos recursos tiene actualmente el Fondo de Emergencia Municipal, que se compone del 5% de la masa coparticipable. En estos últimos tiempos se han venido haciendo uso de partidas para generar ayudas económicas a los municipios, para afrontar los gastos de pandemia. Los recursos de coparticipación municipales también han ido disminuyendo al mismo ritmo que la coparticipación que le llega a la provincia desde Nación. En lo que va de la pandemia, el gobernador dispuso en tres oportunidades de transferencias a los municipios y el fondo se viene recomponiendo, informaron las fuentes.