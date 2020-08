ANSES ya está pagando IFE y AUH: mirá cuándo te toca cobrar

El lunes 10 de agosto comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 junto con el cronograma de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Quiénes pueden cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia?

Al tratarse de una asistencia económica extraordinaria por la pandemia de coronavirus, el universo de beneficiarios está definido en casi 9 millones de argentinos, entre 18 y 65 años que no tienen un ingreso estable. Es por ello que no podrán incorporarse nuevos solicitantes.

De los 9 millones que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia, 5,6 millones (61,7%) son trabajadores informales o están desocupados; 2,4 millones perciben la AUH o por Embarazo (AUE); 0,7 millones (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; 0,18 millones (2,1%) son trabajadores de casas particulares y 0,12 millones (1,4%) son titulares del programa Progresar.

Si percibiste de manera correcta los Ingresos anteriores, no es necesario un nuevo trámite para cobrar el tercero.

¿Cuándo se cobra el IFE?

Lunes 10 de agosto: documentos terminados en 0.

Martes 11 de agosto: documentos terminados en 1.

Miércoles 12 de agosto: documentos terminados en 2.

Jueves 13 de agosto: documentos terminados en 3.

Viernes 14 de agosto: documentos terminados en 4.

Martes 18 de agosto: documentos terminados en 5.

Miércoles 19 de agosto: documentos terminados en 6.

Jueves 20 de agosto: documentos terminados en 7.

Viernes 21 de agosto: documentos terminados en 8.

Lunes 24 de agosto: documentos terminados en 9.

Asimismo, desde el 25 de agosto, la ANSES empezará a abonar el IFE a los restantes beneficiarios que validaron su Clave Bancaria Uniforme (CBU) en el aplicativo del sitio web del organismo.

Martes 25 y miércoles 26 de agosto: documentos terminados en 0.

Jueves 27 y viernes 28 de agosto: documentos terminados en 1.

Lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre: documentos terminados en 2.

Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre: documentos terminados en 3.

Viernes 4 y lunes 7 de septiembre: documentos terminados en 4.

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 5.

Jueves 10 y viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 6.

Lunes 14 y martes 15 de septiembre: documentos terminados en 7.

Miércoles 16 y jueves de septiembre: documentos terminados en 8.

Viernes 18 y lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

De esta manera, las fechas de pago serán a razón de dos días hábiles por número de terminación de DNI; esto significa que se pagará el IFE a aproximadamente 300.000 personas por día. Así se mantendrá un cronograma de pago espaciado para cuidar la salud de los beneficiarios.

En tanto, quienes perciban este bono deben ingresar a www.anses.gob.ar, sección Ingreso Familiar de Emergencia, para consultar la fecha de cobro.

El IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria creada por el coronavirus (Covid-19). El bono volverá a llegar a casi 9 millones de personas.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IFE?

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes: de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.