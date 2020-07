Volvieron los paseos de compra de domingo, con excepciones

Por primera vez desde que inició el aislamiento obligatorio o cuarentena, los paseos comerciales sanjuaninos recibieron el OK oficial para abrir sus puertas el día domingo. Esto que antes era un clásico de paseo familiar había quedado suspendido por los riesgos sanitarios, pero gracias al buen estatus de la provincia volvió este 12 de julio, aunque con resultados variados.

En total son tres los shoppings o centros comerciales que suelen abrir sus puertas en los fines de semana: el Espacio San Juan, Patio Alvear y el Paseo San Juan. Este último fue el único que oficialmente decidió no abrir sus puertas a los clientes al menos en este primer fin de semana. Tiempo de San Juan fue hasta el lugar a tomar fotos y retratar la situación, pero los responsables no lo permitieron así como tampoco quisieron aclarar por qué decidieron no abrir las puertas.

En cambio los otros dos paseos sí retomaron la atención de domingo. En ambos lugares había una cantidad moderada de personas circulando, aunque según los trabajadores o dueños de locales que quisieron hablar con Tiempo de San Juan, la mayoría vio el domingo como una oportunidad de paseo más que como día de compras. Diferente era la situación de cafés y lugares de comida, donde se podía observar una ocupación alta de las mesas.