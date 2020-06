El EPRE le prohibió a Energía San Juan que reparta dividendos entre sus accionistas: las razones

Mediante una resolución, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad le dice a Energía San Juan que mientras se mantenga la Emergencia Sanitaria deberá abstenerse de autorizar el retiro de dividendos por parte de los accionistas de la empresa.

El titular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, consultado por Tiempo de San Juan, argumentó que "San Juan, Argentina y todo el mundo están en medio de una cosa tremenda que no sabemos cómo va a terminar, nunca antes tuvimos COVID-19. En toda esta situación de incertidumbre no es posible que hagamos la vista gorda de la empresa que quiera sacar dividendos. No estamos locos, nos damos cuenta que hay una situación delicada en San Juan y en todo el mundo". Para el funcionario, la resolución "no necesita mayor explicación, es más que evidente ante cualquier indicio de que la empresa quiera sacar dividendos", teniendo en cuenta que se trata de un organismo de control el que preside. Agregó que "hay una situación de emergencia y le decimos explícitamente que no puede sacar dividendos a la empresa".

Esta fuerte medida va más allá incluso ya que establece que, una vez concluida la Emergencia Sanitaria Provincial, y mientras la empresa mantenga la deuda de un crédito que le hizo la Provincia el año pasado, la distribuidora sólo podrá autorizar el retiro de dividendos previa comunicación fehaciente y autorización expresa por parte del EPRE.

Este dato no es menor, ya que algunas fuentes indicaban que la empresa no ha pagado en tiempo y forma la devolución del crédito de 1.900 millones de pesos que el Gobierno Nacional le concedió el año pasado con garantía del Estado Provincial para que la firma haga frente a sus obligaciones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). No obstante, Rivera Prudencio dijo que es falso que la empresa no haya pagado el préstamo, y que se sabe que en estos días hay un compás de espera ya que la Nación ha ofrecido un refinanciamiento de la deuda a todas las empresas que benefició. "Energía San Juan es una de las pocas empresas que no debe un solo peso a CAMMESA y cuando ha tenido que pagar el crédito lo ha pagado", aseguró el titular del EPRE.

No obstante, Rivera advirtió que mientras tenga deuda (crediticia) tampoco va a poder sacar dividendos o por lo menos deberá pedir permiso al EPRE y garantizar que paga el crédito. A la empresa le quedan alrededor de 3 años de cuotas por vencer, indicó.

Además, en su resolución, que lleva el número 328/20 con fecha 4 de junio, exige a Energía San Juan cumplir lo dispuesto en un plazo de 20 días de notificada la medida, remitiendo copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas, en la cual expresamente se haya dispuesto la adopción de lo establecido por EPRE.

Rivera dijo que no han recibido reacciones desde la empresa. Y sentenció: "si no les parece bien, tienen que ir a la Justicia y la Justicia les dirá que no corresponde lo que piden".

Como antecedente cercano, la medida se da cuando el Gobierno Nacional empezó a exigir que las empresas que reciban ayuda para el pago de salarios (ATP) no podrán operar contado con liquidación, distribuir utilidades o comprar sus propias acciones por 24 meses, en un esfuerzo porque las facilidades que se les otorga no terminen financiando la suba de los dólares paralelos.

La disposición del directorio del EPRE también dice que recomienda a Energía San Juan que durante el período de duración de la Emergencia Sanitaria en San Juan asigne las utilidades líquidas que pudiesen generarse de su giro comercial a reservas voluntarias o previsiones, en el marco del artículo 35 del estatuto de la empresa.

Las sociedades anónimas como es Energía San Juan, tienen fecha de cierre de balance cada fin de año y luego un ciclo de un cuatrimestre para realizar la asamblea de accionistas y definir el reparto de dividendos. Por eso, se entiende que la prohibición del EPRE se da en momentos cruciales de definiciones de la empresa que tiene como principales accionistas a unos españoles.

Energía San Juan, privatizada en enero de 1996, cambió dos veces de manos: de los chilenos originales que compraron en pleno gobierno de Jorge Escobar, a los también chilenos del CGN; y de éstos finalmente a los catalanes de Gas Natural Fenosa en octubre de 2014, sus actuales dueños del paquete mayoritario.