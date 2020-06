IFE de Anses: quiénes cobran el bono de $10000 esta semana

Este lunes 8 de junio Anses vuelve a pagar el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) para los beneficiarios de la asistencia económica por el impacto de la pandemia de coronavirus en el país, e indicó cómo acceder al refuerzo para quienes no hayan entrado en la primera tanda.

A través del Decreto 511, el Gobierno estableció las condiciones para el acceder al IFE, que se dará inicio con los titulares de la Asignación Universal por hijo ( AUH), la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Familiar por Prenatal. Después del 23 de junio seguirán aquellos que cobran por CBU y por último los no bancarizados.

Fecha de cobro del IFE

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: Martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: Martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio.

Fecha de cobro del IFE por CBU:

⮞ Comenzarán a acceder al segundo bono extraordinario de $10.000 a partir del 23 de junio.

Fecha de cobro del IFE para los no bancarizados

⮞ Quiénes no tengan cuenta bancaria, cobrarán al finalizar el pago de los que cuentan con CBU, casi a mediados de julio.

“Los que no tengan la posibilidad de cobrar a través del banco, además de recibir los $10.000 podrán recibir un CBU, para que no solo estén incluidos ante la emergencia sino que también queden bancarizados y reciban inclusión en todos los sentidos”, señaló la directora de Anses, María Fernanda Raverta.

Datos que los beneficiarios deberán tener en cuenta para saber su condición

Hay dos datos clave que los beneficiarios del IFE deberán tener en cuenta para conocer su condición: el teléfono y el correo electrónico que anotaron al inscribirse, que son fundamentales para que Anses pueda contactarse con los beneficiarios para informar su situación.

Es importante saber que Anses no llama por teléfono ni envía WhatsApp, sino que envía mensajes de texto SMS informando a los beneficiarios la fecha y lugar de cobro. Sin embargo, nunca pedirá datos ni información personal por esa vía: si esto sucede, se trata de una estafa y no hay que contestar.

Los beneficiarios del IFE pueden consultar su fecha y lugar de cobro directamente en la página de ANSES: www.anses.gob.ar. Allí deberán hacer click en el botón Fecha y Lugar de cobro del IFE.

¿Abren una inscripción para el segundo IFE?

⮞ Muchas personas se preguntan si abrirán una nueva inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia. Dese Anses se informó que "la inscripción de la IFE está cerrada. El universo de personas que lo puede recibir ya está definido".

Cuándo cobro el IFE por Correo Argentino

⮞ Algunos solicitantes que fueron aprobados para recibir el bono en el sistema oficial de Anses ven la siguiente leyenda: "El Ingreso Familiar de Emergencia aún no fue liquidado. En los próximos días ANSES informará un nuevo cronograma indicando la fecha y lugar de cobro".

Esto puede deberse a que ingresaron su modalidad de pago entre el 27 de abril y el 1 de mayo, es decir, en la última oportunidad posible. Como explicaron desde Anses a BAE Negocios, estas personas "ingresan en el próximo cronograma", correspondiente al segundo IFE, que comenzará el 8 de junio.



No cobré el IFE de Anses

Anses informó en su página que para todos aquellos beneficiarios que fueron aprobados y que eligieron la forma de cobro por Correo Argentino del primer bono del IFE durante el 27 de abril y el 1 de mayo, el pago estará disponible entre el 4 de junio y el 1 de julio.

Cronograma de pago de los que no cobraron el IFE, o cómo sé cuándo accedo a los $10000

No se publicará un nuevo cronograma. Cada caso será resuelto e informado directamente al beneficiario, también se le indicará la fecha de cobro, que va a ser en el mes de junio, y lugar donde podrá recibir los $10.000. "El cobro se va resolviendo caso por caso. No son todos iguales", explicaron desde la entidad.

