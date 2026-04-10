El dólar volvió a cerrar abajo de los 1.400 pesos

La oferta en el segmento de contado se incrementó en más de USD 200 millones (+60,1%) respecto del jueves, a USD 565,2 millones, y volvió a presionar una baja de once pesos o 0,8%, para el dólar mayorista, que cerró a 1.370 pesos .

Reservas El Banco Central compró más de 400 millones de dólares y ya superó el 50% de la meta pactada para todo el año

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 24 pesos (-1,7%), contra una suba de 11 pesos registrada en la semana anterior. Con la baja de esta semana el dólar mayorista volvió a niveles registrados en el cierre del 23 de febrero pasado”, afirmó Gustavo Quintana , agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista anota en el transcurso de 2026 un descenso de 85 pesos o 5,8 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.671,07, que dejó al tipo de cambio oficial a 301,07 pesos o 22% de ese límite de libre flotación una holgada brecha que no se observaba desde el 24 de junio de 2025 (22,5%), casi diez meses atrás.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo.

Tras haberse negociado a $1.385 por la mañana, el dólar blue se sostuvo al cierre a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% desde que empezó 2026.

Por su parte, las persistentes compras de divisas del Banco Central para sostener sus reservas internacionales es otro tema crucial para la toma de decisiones, coinciden analistas.

“Con la oferta aún al mando, y la expectativa por las liquidaciones del campo, es que el dólar mayorista afloja otra escalón y ahora se aproxima a ‘testear’ los $1.370, con un BCRA incluso acelerando las compras. La calma en las tasas cortas en pesos, y señales de mejora en la demanda de dinero, podrían abrir espacio a una gradual remonetización que reactive el crédito, ya que contribuiría a una mejora más expandida de la actividad y una recuperación del consumo”, comentó el economista Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, expresó que “la economía está creciendo, con la actividad industrial donde ya se ven puntos de quiebre. Por el atraso cambiario, el BCRA necesita que los dólares que compre no se vayan en el pago de deudas por importaciones”.

Según la cotización del dólar futuro en los contratos para diciembre se espera que el dólar termine el año en $1.627, lo que implica una suba de 18,8% directa teniendo en cuenta el dólar mayorista.

“En relación a esto, sabemos que no es congruente el nivel de inflación mensual actual con un dólar que baja. Y también sabemos que en algún momento se va a despertar, porque el BCRA necesita retener dólares para que baje el riesgo país y despejar los vencimientos que tiene para el resto del mandato”, añadió Morales.

El BCRA flexibilizó el jueves algunas restricciones vigentes en el mercado cambiario en busca de avanzar en la normalización de negocios, que hace años está sometido a estrictos controles en línea con la intención del presidente ultraliberal Javier Milei de limitar los controles sobre la actividad económica.

“La medida del BCRA se introdujo luego de que el ‘canje’ (diferencial entre dos formas de pasar de pesos a dólares) alcanzara 4%, su nivel más alto desde que se implementó la restricción cruzada en septiembre de 2025, limitando en la práctica la posibilidad de arbitrarlo hacia adelante, lo que agregará presión adicional”, reportó Max Capital.