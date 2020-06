Según el Indec, la región de Cuyo presentó la menor variación de precios del país

De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el Indec, la Región de Cuyo registró una variación de precios menor a la calculada a nivel nacional.

La provincia forma parte de la Región Cuyo, donde se registró un índice del 1,3 por ciento en mayo, mientras que a nivel nacional el IPC resulto ser del 1,5 por ciento, según el ente nacional.

El nivel general de precios al consumidor para la región Cuyo, integrada por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, fue del 1,3 por ciento durante el mes de mayo del año 2020.

De acuerdo a los datos del Indec, que agrupa a las regios GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia, el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país que registró en mayo una variación de 1,5% con relación al mes anterior.

Los bienes tuvieron una variación de 2,0%, mientras que los servicios tuvieron una variación de 0,6% con respecto al mes anterior, para la provincia de San Juan, Mendoza y San Luis.

Los bienes y servicios que tuvieron un mayor aumento en mayo para la región Cuyo fueron el rubro Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería del 9,5 por ciento. Le siguió con un aumento del 7,0 para Prendas de vestir y materiales.

En tanto el menor aumento se dio en los rubros de servicios como la Electricidad, gas y otros combustibles que fue de -1,8 por ciento y Calzado, -6,8 por ciento.

El relevamiento del IPC de mayo de 2020 lo realizo el Indec en contexto de la pandamia de COVID-19.

Ante la continuidad de las restricciones de circulación de las personas ratificadas hasta el 26 de abril mediante el decreto n° 355/2020, y luego extendidas por normas posteriores hasta el 28 de junio inclusive, el Indec incorporó modalidades no presenciales de relevamiento, en línea con lo sugerido por los organismos internacionales en la materia y las oficinas de estadística de otros países (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Fondo Monetario Internacional, Eurostat, entre otros).

La flexibilización parcial de las restricciones para la circulación de las personas en algunas localidades del país permitió que el relevamiento presencial de precios se incrementara en mayo con relación a abril. De hecho, el porcentaje de informantes contactados personalmente subió a 9,8% en mayo para el total nacional (cuando el mes anterior había sido de 7,1%), y en algunas provincias dicho relevamiento alcanzó a todos los informantes abiertos.

De esta manera, gracias a la incorporación de nuevas modalidades de relevamiento no presencial y la mayor cantidad de rubros habilitados para operar, se logró ampliar el relevamiento respecto del mes anterior (en abril se cubrió el 61% del total original de informantes).

Esta ampliación de la cobertura permitió un mayor relevamiento de Prendas de vestir y calzado, con lo cual se evitó que dicha división debiera ser imputada.

La metodología de cálculo del índice sigue estrictamente lo establecido en la Metodología n° 32 en todos sus aspectos. En este sentido, la incorporación de la información proveniente de relevamientos no presenciales se obtuvo de la siguiente forma:

En aquellos negocios que permanecieron abiertos al público y que disponen de medios alternativos al presencial: los precios fueron relevados a través de métodos no presenciales (consulta telefónica, por correo electrónico, online, etc.).

En aquellos negocios que permanecieron cerrados al público pero que ofertaron sus productos por canales digitales: los precios fueron relevados en forma online o telefónica.

En el caso de aquellos negocios que permanecieron cerrados al público y que no ofertaron sus productos a través de canales digitales: no se relevaron sus precios y, cuando correspondió, se imputaron o des participaron por la variación de los pares o del grupo inmediatamente superior al que pertenecen.

Para el caso de las tarifas y otros ítems regulados por el Estado: se consideraron normalmente desde su vigencia, según las resoluciones que lo establezcan.

Cobertura de la muestra

Las distintas formas de relevamiento permitieron cubrir un 96,7% de los informantes abiertos de la muestra en todo el país (aproximadamente un 69% de la muestra original de informantes).