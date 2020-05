Cómo impactó el cuarto caso de coronavirus en San Juan en los principales sectores económicos

La noticia de un nuevo caso de coronavirus en San Juan impactó en los distintos sectores de la provincia. Luego de conocerse el contagio de la cuarta sanjuanina, Tiempo de San Juan consultó con los tres referentes de la actividad económica de la provincia sobre el impacto de este nuevo caso. Los tres se mostraron expectantes pero hasta ahora afirmaron que no habrá cambios en el funcionamiento ni del comercio, ni de la industria.

Los tres consultados fueron Dino Minozzi de la Federación Económica de San Juan, Hugo Goransky de la Unión Industrial de San Juan y Marcelo Vargas de la Cámara de Comercio del Interior de San Juan. En los tres casos hicieron un fuerte hincapié en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y se mostraron expectantes ante las respuestas que podría tener el Gobierno Provincial a raíz del primer contagio estrecho en la provincia.

"Todo esto que está pasando nos preocupa, pero también nos ocupa. Lo que digo, es que estas cosas van a pasar, por eso la población tiene que estar consciente de ser responsable, hoy podemos hacer cualquier protocolo y si la gente no lo cumple, esto no sirve”, sostuvo Hugo Goranksy, quien además agregó: “Como institución, desde el primer momento hablamos de tener protocolos y difundir a la población. No hay que volvernos locos ni pensar que tenemos que volver atrás”.

En la misma sintonía, Dino Minozzi sostuvo que espera que no sea “una situación compleja” y que no “tengamos que volver todo lo que se hizo para atrás” porque “se trabajó muchísimo en los protocolos”. Para el presidente de la Federación Económica de San Juan, “se trabajó mucho para tratar de tener a toda la actividad económica en condiciones de trabajar, así que vamos a ver cuál es la solución”.

Según anunció Minozzi, este martes pedirán una reunión con el ministro de la producción Andrés Díaz Cano para hacer un seguimiento de la situación y “ver cuál es la estrategia del gobierno”. Por último, agregó: “Hemos trabajado mucho con los protocolos de la obra privada, hemos trabajado mucho con los centros comerciales de los departamentos, hay mucha preocupación”.

Por su lado, Marcelo Vargas también se mostró preocupado por el asunto: “Vamos a esperar, el sector privado está haciendo un esfuerzo muy grande”. Por último, se refirió a la situación del comercio en la primera semana de apertura: “No sabemos lo que va a pasar, vamos a esperar a ver qué decisiones se toman. Pero en una semana no se puede hacer nada, el comercio necesita un poco más de movimiento. Necesita por lo menos dos o tres semanas para empezar a ordenarse. Recién ahora han alcanzado a respirar”, cerró el Presidente de la Cámara de Comercio del Interior de San Juan.