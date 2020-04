Se viene un San Juan diferente: paso a paso cómo y quiénes dejarán la cuarentena

Este domingo termina la primera etapa del aislamiento social obligatorio en el país y San Juan se prepara con un protocolo que por un lado flexibilizaría la situación económica, pero busca mantener un distanciamiento social apropiado, porque la emergencia sanitaria por el coronavirus está lejos de terminar.

Una de las primeras medidas que se anunciarían, es que volver a las calles y reuniones sociales como antes del 19 de marzo no es un escenario posible. Los eventos masivos, los restaurantes, bares y similares no abrirán sus puertas, los grupos de riesgo no volverán a sus puestos de trabajo o a circular e incluso podrían imponerse controles en la cantidad de personas que se movilizan juntas en autos o a pie. Todo indica que los colectivos seguirán teniendo ocupación mínima, que las clases no vuelven y seguirá habiendo fuerte presencia policial en las calles.

Desde el próximo lunes, lo que se empezará a ver es una reactivación económica general, volviendo a poner en marcha la matriz productiva local, que sufrió casi un mes de inactividad. Para empezar a delinear un protocolo y poner a punto las ruedas, hubo una reunión entre el gobernador Sergio Uñac y distintos sectores económicos. Dino Minozzi de la Federación Económica adelantó que dos de las medidas económicas más importantes serán abrir la actividad de forma gradual y que se mantengan "horarios diferenciados" para que no haya horas pico de transporte.

Entre los primeros que pondrían en marcha están la obra tanto pública como privada, ya que la construcción es un fuerte generador de trabajo. Además, esperan que haya una reactivación de industrias productivas y hasta se baraja la posibilidad de poner algunos de estos a realizar insumos de salud para el gobierno provincia.

Los cambios de horario serán uno de los que más afectarán a la población en general, que deberá adecuarse a realizar las actividades en franjas diferentes a las que estaba acostumbrada. Según anticipan desde el sector empresario, toda actividad debería realizarse en un lapso de doce horas, de 8 a 20, pero a su vez habrá horarios de ingreso y salida diferentes para despejar colectivos.

Uno de los ejemplos que adelantó Minozzi fue el de los comercios, que no estarían dentro del primer grupo en abrir sus puertas, pero lo haría poco después. Toda actividad de venta al público se realizará, si se sigue este protocolo, de 10 a 16 horas, de corrido y empezando mucho más tarde que la administración pública. Esto último es clave, ya que comercio y administración son dos de los sectores con más trabajadores en San Juan. En la misma franja horaria trabajarán servicios e industrias.

La construcción y el agro tendrían permitido trabajar de 8:30 a 15:30, las oficinas del Estado de 8 a 13 y farmacias y supermercados de 8 a 20 horas.

El presidente de la Federación Económica dijo que están pidiendo que haya normativas diferentes para los comercios de los departamentos alejados y rurales ya que "se trabaja en horarios diferentes y muchos de ellos suelen abrir sábados y domingos para poder aprovechar que los cosechadores cobran ese día".

Barbijos, tal vez, medidas de seguridad, sí

Una de las condiciones que puso el Gobierno de San Juan para que empiecen a funcionar distintos sectores económicos fue que durante el trabajo se respeten el distanciamiento, también durante el viaje si es que la empresa se encarga de trasladar al personal, y también que cada empleador se haga cargo de los elementos de seguridad.

Esto quiere decir que aquello que determine salud que es necesario para prevenir contagio, sean barbijos, elementos de limpieza u otros elementos complejos, serán obligatorios. Además, esta normativa puede ir cambiando, ya que por ejemplo ahora los profesionales están revisando si es o no necesario y útil el uso de barbijos.

Fronteras cerradas, pero piden mejor logística

Todo parece indicar que San Juan seguirá con fuertes medidas para evitar el ingreso de personas de afuera. Los sanjuaninos que vuelvan de otras provincias o incluso otros países seguirán haciendo aislamiento en hoteles, el turismo queda totalmente fuera de las posibilidades y en todos los ingresos permanecerán los controles.

Pero si bien aprueban estas medidas, los empresarios pidieron mejorar la logística. Según Dino Minozzi, el comercio sanjuanino utiliza en gran parte aquello que viene desde otras provincias y necesitan que "el protocolo de cargas sea agilizado, hacer una barrera, sí, pero rápida, para que no baje el nivel de la ejecución de logística en la provincia".