La industria cultural, paralizada: cómo viven la pandemia y el plan de rescate de Gobierno

La secretaría de Cultura del MInisterio de Turismo y Cultura de San Juan anunció este lunes que saldrán al rescate de artistas y diferentes actores de la industria cultural loca, que se han visto afectados por la pandemia. El plan está pensado para ayudar en este momento de mayor vulnerabilidad a aquellos que tienen prohibido realizar sus actividades y que estarían entre los últimos en volver.

La convocatoria plantea la posibilidad de artistas, artesanos pero también emprendedores y pymes que estén relacionados con la cultura presenten un proyecto de un bien o servicio que pueden ofrecer a la secretaría, tanto de forma inmediata o a futuro. Entonces, por ejemplo, los músicos de una banda ofrecen y se comprometen a realizar un show para cuando vuelvan a a estar habilitados, Gobierno lo paga por adelantado y los contratan "a futuro". Lo mismo puede realizar un artista plástico, una agrupación de danza, emprendedores que realicen artesanías o una pyme que ofrece sonido.

Un momento difícil para la cultura

Los sanjuaninos que están ligados a la cultura están sin trabajar desde mediados de marzo y eso para la gran mayoría es una situación límite. Por el lado de los artistas las posibilidades de salir a mostrar lo que hacen son nulas y por lo tanto no están recibiendo los ingresos habituales. Más teniendo en cuenta que la mayoría son cuentapropistas y realizan varias actividades a la vez para poder sobrevivir. Tal como explicó Lourdes Milán, diseñadora y parte de un espacio cultural "es un ambiente autogestivo, e independentiene, pero ante esto queda débil".

Juan Vizcaíno, músico sanjuanino, contó que desde que esto empezó tuvo que suspender todas las actividades con sus dos proyectos musicales principales y sólo sigue con la docencia. "Sé que no estoy entre los más afectados porque mi fuerte económico es la enseñanza, pero por esto tuvimos que suspender la presentación del disco con mi banda Limbo, no podemos ensayar y tenemos un fuerte desgaste anímico". Otros artistas como él tienen por lo general varias bandas o proyectos y la mayoría de los que sólo viven de la actividad cultura tienen productoras. Estos han visto todos estos ingresos cortados.

Los espacios multitarea son también algunos de los que han sufrido el parate. Un ejemplo son los emprendedores, diseñadores y artistas que trabajan en La Casa Roja, un espacio en capital donde funcionan 6 microempresas de jóvenes y que desde mediados de marzo no pueden realizar sus tareas, según contó Morena Soria. En el interior hay diseñadores, creadores mulltimedia y artistas, que deben pagar alquiler, monotributos, servicios y más, por eso han empezado a migrar a otras tareas, como la fabricación de barbijos. Pero la mayor preocupación que tienen ahora es que trabajan de forma estrecha con artistas que van y vienen que ahora han quedado paralizados. "Lo que nosotros hacemos es aglutinar trabajo, lo que nos va llegando lo vamos pasando artistas con los que tenemos contacto. Por ejemplo en marzo teníamos una actividad programada en el MPBA, nos agarró la cuarentena y más de 10 personas que habían trabajado quedaron suspendidas y el proyecto en la nada", detalló Lourdes Milán, una de las encargadas de La Casa.

Un caso similar es el de las hermanas Pera, que tienen un multiespacio cultural llamado Espacio Mandarina, donde el fuerte son las clases de bordado. Macarena contó que en marzo se habían preparado para iniciar un taller de bordado, con cerca de 10 alumnas, pero el aislamiento obligatorio las tomó por sorpresa. "La mayoría de nuestras alumnas habían pagado ya la mitad del taller, que es lo que usamos para comprar los materiales, pero nos encontramos justo con esto y no pudimos salir a comprar. Ahora es difícil encontrar la materia prima y está mucho más cara", explicó la joven emprendedora. Las clases online no han funcioando hasta ahora porque la conectividad no es la mejor. "Hemos apuntado a los subsidios, tanto de Nación como de provincia, pero la mayoría tienen un plazo para cobrar largo y no siempre es suficiente", contó.

Cómo sumarse

Desde Cultura todavía no pueden precisar cuántos serán los que podrían sumarse, pero tienen en claro que la industria cultural sanjuanina tiene al menos 3000 personas trabajando en ella. Este número estimativo tiene que ver con la cantidad de artistas que durante la Fiesta Nacional del Sol trabajaron en el rubro. "Estamos armando una base de datos y cuando se vayan inscribiendo vamos a saber mejor quiénes son, lo que también ayuda porque si conocemos a nuestros artistas es mejor", aseguró la Secretaria de Cultura, Virginia Agote.

El prorama de contratación a futuro tiene como objetivo ayudar a la mayor cantidad de agentes culturales posible en este momento. Por eso si bien hay una selección entre los que se inscriban, el objetivo es que pueda convocarse a la mayor cantidad posible. Los requisitos son tener más de 18 años, residir en San Juan y estar entre las áreas Artes Visuales, Artes Escénicas, Diseño, Música, Editorial, Audiovisual, Cultura Digital, Artesanías, Gestión Cultural Comunitaria y Producción Técnica.

En cuanto a la metodología, la inscripción será totalmente online, con un formulario simple que se puede encontrar al ingresar a este link. Además, Agote contó que pusieron un plazo corto, hasta el 10 de mayor, para que en la siguiente semana se haga la selección el pago pueda ser lo más rápido posible. "Entendemos que la situación es urgente y queremos ayudarlos ahora", aseguró. Incluso, el pago será por ventanilla con DNI para aquellos que no tienen cuenta bancaria.

Las propuestas de contraprestación pueden tener los siguientes formatos generales:

Contenidos para la divulgación y circulación de expresiones recreativas y de entretenimiento.

Propuestas que generen transferencia de conocimientos.

Instancias de encuentro, diálogo y/o reflexión vinculados al contexto socio cultural emergente y/o temáticas afines permitiendo el tratamiento de nuevas narrativas y sentidos.

Propuestas que desarrollen estrategias para el sostenimiento y/o surgimiento de proyectos en comunidades, fomenten redes y fortalecimiento de las identidades culturales.

bien, la entrega como contraprestación por el apoyo económico de bien/es artístico/s de la autoría de los proponentes.

de la autoría de los proponentes. Implementen métodos que favorezcan el desarrollo y sostenimiento de proyectos culturales vigentes.

Entreguen como contraprestación por el apoyo económico bien/es artístico/s de su autoría creativa, cuyo/s valor/es se correspondan con la suma asignada. El /los mismo/s deberá/n contar con la ficha técnica correspondiente.

Para mayor información consultar las bases y condiciones que se adjuntan a la nota y el documento de preguntas frecuentes. O escribir a apoyoeconomicoculturasj@gmail.com ante cualquier duda o consulta.