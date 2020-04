Ropa e indumentaria, los que no levantan cabeza a pesar de la flexibilización

La primera semana de venta online o telefónica del comercio sanjuanino no fue el furor de ventas que, si bien no esperaban, necesitaban los empresarios. Tras casi un mes con las puertas cerradas, para muchos fue difícil adaptarse a la metodología y además los consumidores apenas si aparecieron. Si en marzo, que durante la primera mitad fue normal, las ventas cayeron un 60%, abril puede ser peor porque tuvieron 20 días de paralización total y sólo 10 con reapertura, pero a través del sistema a domicilio.

De todos los rubros, según la Cámara de Comercio, el que está batallando más para poder adaptarse es el de indumentaria y calzado. Según las estadísticas de la institución, alrededor del 30% de los comercios sanjuaninos son de de este rubro, y por lo tanto son los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Lamentablemente, ahora se encuentran en problemas ya que dependen mucho de que el cliente pueda ver y probarse lo que va a comprar y con el sistema de delivery es difícil o prácticamente imposible.

Una empresaria sanjuanina que tiene dos locales en el Paseo San Juan, ubicado en el Hiper Libertad, explicó que están teniendo ventas prácticamente nulas y las que han podido concretar se debe a que llevan a sus clientas una prenda en dos o tres talles diferentes para que pueda probarlo y decidir con cuál quedarse. Esto, con los costos que significa.

La metodología es la única con la que pueden salir a competir con las marcas a nivel nacional. Incluso esta empresaria explicó que al tener una franquicia venden los mismos productos que la página de Buenos Aires, pero terminan compitiendo con el local central. "Están rematando el stock y nosotros con ese precio prácticamente estamos vendiendo sin ganancia. Por ahora lo que queremos es poder mover algo para pagarle a las 8 trabajadoras que tenemos, porque nos queda dinero solo para medio sueldo de abril si no pagamos ni alquiler ni ninguno de los otros costos fijos que tenemos", aseguró. Además, hasta el momento no han podido acceder a ninguno de los programas de ayuda de Nación.

El e-commerce, si bien parece ser la solución a futuro del comercio en San Juan, por el momento presenta más desafíos que ayudas. Es que la conectividad no es buena y el comerciante local pierde su única ventaja que es la de mostrar el producto de inmediato. Frente a esto, los costos de logística para traer productos a la provincia hacen que el precio en comparación con Buenos Aires no sea el mismo, eso sin contar con que no todos los empresarios tienen la estructura para realizar las ventas de forma remota. Por eso, históricamente, de las compras que se realizan en el interior del país el 90% es a Capital Federal.

"El empresario del Gran San Juan tiene que pelear contra una conectividad mala y en las zonas alejadas con una conectividad nula", analizó Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio. A esto se suma que una cuestión cultural, que tiene que ver con que muchos de los potenciales compradores no están todavía dispuestos a cambiar su forma de consumo. En una encuesta realizada por Tiempo de San Juan, el 56% de los votantes aseguró que no compró con delivery ni piensa hacerlo, un 24% se planteó la posibilidad de hacerlo pero a futuro y sólo un 20% dijo que sí lo había hecho.