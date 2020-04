Los talleres mecánicos volvieron, pero a media máquina

Han pasado casi dos semanas desde que el presidente Alberto Fernández habilitó la segunda etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio a la que llamó “cuarentena administrada”. Un nuevo proceso en el que se incorporaron algunas tareas, entre ellas la de los talleres mecánicos.

Si bien forman parte de una de los pocos oficios que pueden trabajar en medio de la cuarentena, aseguran que el trabajo es “a media máquina” o, tal vez, menos que eso.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Javier y Roberto, dos mecánicos sanjuaninos contaron cómo fue el regreso al trabajo, la preocupación por el poco movimiento y las distintas realidades que se dan en este contexto.

Javier tiene su taller en Capital y Roberto en Rawson. Los dos abrieron sus negocios ni bien se enteraron que podía volver a trabajar y ambos coinciden en que el trabajo es flojísimo.

Antes de volver a abrir las puertas de sus talleres tomaron las medidas preventivas correspondientes. Compraron barbijos y alcohol en gel y pusieron carteles de “No pasar” en las puertas para que el cliente espere afuera mientras se les hace el arreglo.

"Estoy trabajando mayormente con camionetas de empresas que se dedican a las tareas esenciales, que sí o sí las necesitan para trabajar, y ya eran clientes míos desde antes. Pero el trabajo es muy poco”, comentó Javier.

Roberto, por su parte, explicó que “Abrir un negocio es un gasto y cuando se trabaja así de poco casi que ni te conviene hacerlo. Tengo un empleado y es por él que vengo a trabajar, para poder darle algo de dinero, pero a mí no me queda nada. La gente no tiene plata y el que arregla el auto es por una urgencia y porque lo necesita sí o sí, no lo arreglan por arreglar, es muy raro que eso pase”

Como el trabajo es poco y para evitar salir tanto de sus casas, en los dos casos decidieron reducir el horario de atención.

“Abro sólo por las mañanas, de 9 a 13 y por si alguno de mis clientes me necesita dejé un cartel con mi número de teléfono. De todos modos casi siempre mis clientes me llaman antes de venir, pero por ahí alguien de paso lo ve y me llama por alguna urgencia”, explicó Javier.

Roberto, por su parte, también abre sólo de mañana, de 9 a 14, y en la mayoría de los casos coordina previamente los turnos con sus clientes por teléfono.

Conseguir los repuestos no es un problema. O los encargás por teléfono y los retirás por el local, o te los mandan en delivery hasta el taller. Lo que sí representa un problema es que en muchos casos los clientes no tienen permiso para circular y de llevar el auto al mecánico podrían ser sancionados.