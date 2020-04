Alberto Fernández sobre la suba del dólar: “Son movimientos especulativos que buscan condicionarnos”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al movimiento del dólar de los últimos días que mostró una suba que lo dejó arriba de $100 en las operaciones de contado con liquidación como algo que apunta “solamente a condicionar” a la Argentina.

En una entrevista a una radio porteña, Fernández señaló que la presentación de la oferta de canje de deuda de ayer “fue muy importante para empezar a resolver uno de los problemas que hemos heredado que es el de la deuda, una deuda que tiene características singulares ya que se tomó en muy poco tiempo y se obligó a pagar a la argentina en muy corto plazo”.

Pero en la previa a la oferta, el dólar mostró un alza que hasta ahora no había mostrado, lo que generó nerviosismo en algunos sectores. Frente a esto, Fernández dijo que son operaciones “para que en la previa de lanzar la oferta la argentina se sienta condicionada, pero la verdad es que nosotros estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Esas cosas no nos condicionan, hoy hicimos la oferta y bajó la tasa de riesgo lo que muestra es que hay un juego especulativo que tienden a condicionarnos. Nosotros estamos actuando de buena fe y estamos proponiendo esto porque es lo que podemos cumplir”.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La oferta llegó en un momento en el que la economía, la global y la local, sufren un fuerte freno consecuencia del aislamiento en decenas de países.

Frente a esto, Fernández dijo que “la realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en el medio de un contexto económico espantoso como es el que estamos viviendo a partir del coronavirus. Nosotros asumimos la obligación de hacer frente a la deuda con responsabilidad. Planteamos desde el primer día, cuando estábamos en campaña, qué era lo que queríamos hacer. Dijimos desde el primer día que empezamos a hablar con el Fondo Monetario que la deuda que se estaba tomando era imposible de pagar porque se habían tomado compromisos imposibles de cumplir. Y a mí me gusta cumplir con la palabra empeñada y no quiero comprometer a la Argentina ni comprometerme yo a tomar obligaciones que no puedo cumplir”.

Pero a muchos sorprendió porque la quita mayor llegó del lado de los intereses y no tanto del capital. “El primer día le dije a Guzmán que buscáramos el punto de equilibrio que nos permitiera crecer sin castigar a nuestra geste y cumplir con las obligaciones. Así surgió esta propuesta que es muy realista porque le permite a la Argentina dedicar durante 3 años todo su impulso al crecimiento, a invertir y desarrollar. Y a partir del cuarto año cumplir nuestras obligaciones con los bonistas. También pidiéndole a ellos el esfuerzo de entender que están cobrando intereses que el mundo no paga hoy”.

Según explicó el presidente Fernández, el mundo hoy “cambió su lógica, y yo celebro que el Fondo Monetario entienda lo que está pasando. Ayer me llamó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y me planteaba su preocupación, decía que en América latina no somos países pobres por lo que nadie se preocupa de nuestras deudas. Somos países en desarrollo, no nos auxilia los tesoro del mundo porque se auxilian a sí mismo, no nos auxilia Europa porque se auxilia a sí misma, etc.". Frente a esto Fernández dijo que su par de Costa Rico le planteó pedirle al Fondo “que nos preste a tasa cero y a largo plazo. Me pidió que Argentina lo acompañe y lo vamos a hacer. Ya hablé con Guzmán sobre esto".

Para finalizar, el Presidente se refirió a cómo el mundo está cambiando su forma de pensar los problemas y sus soluciones consecuencia del COVID-19. “Sería formidable que el mundo revise muchas lógicas de los últimos 30 años en donde desde el llamado Consenso de Washington se implementaron estas ideas del Estado mínimo y que el mercado resuelva todo, pero el mercado no va donde no hay ganancias ni utilidades”, dijo.

Fuente: Infobae