Pagar un plan de ahorro en tiempos de pandemia, una misión imposible para muchos sanjuaninos

Víctimas de la inflación y de la suba del dólar, aquellos que compraron un auto '0 kilómetro' recibieron una buena noticia este lunes por la mañana con el decreto de Nación, que se publicó en el Boletín Oficial, el cual asegura que se podrá diferir parte del aumento de las cuotas por un año. Sin embargo, esta medida alcanza a aquellos ahorristas que iniciaron los planes entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

La medida del Gobierno Nacional permite que los aumentos de los próximos 12 meses se paguen recién cuando el plan haya sido cancelado, ante el reclamo de miles de usuarios que vieron incrementar las cuotas de los planes de sus vehículos en más del 200% en los últimos dos años, como consecuencia de los aumentos de precios de los 0km a raíz de la devaluación del peso.

En ese marco, los 'Autovoncocados de San Juan', que antes del comienzo de la cuarentena presentaron la primera demanda contra Volkswagen SA en la provincia, protestaron contra el aumento desmedido en las cuotas de los planes de ahorros en todos los concesionarios de autos sanjuaninos, a pesar de la crisis que desató el coronavirus no sólo en el país sino en el mundo.

No obstante, para los ahorristas locales la normativa no resulta del todo convincente pues tarde o temprano los pagos deberán hacerse, sólo que se lo está atrasando. "Para mí, es engañoso porque siempre las firmas salen ganando. Por ejemplo, ahora que el dólar está planchado con todo lo que está pasando, el aumento sigue. Este mes fue del 3% en mi caso", indicó uno de los líderes del grupo Guillermo Font.

Además de que una mayoría no resulta beneficiada, según señaló el suscriptor de plan, detalló que la realidad es compleja para muchas personas que manejan transporte como remises y taxis. "Esa gente que no puede trabajar no tiene de dónde sacar la plata para pagar las cuotas que encima vienen con incremento, porque para las grandes empresas no hay pandemia, no hay aislamiento ni cese de actividades" agregó.

"Desde que empezaron los aumentos es como nadar en barro, por más que pagás y estás al día, no avanzás. Lo que hoy debo con el Gol Trend que estoy pagando hace años es lo que costaba en ese momento", indicó.

Con la feria judicial extraordinaria en marcha, aseguró que la esperanza con la primera demanda que ingresó al Juzgado Civil N° 11 se diluyó, al menos en estos tiempos hasta que el sistema se reactive. "El 5 de marzo se demandó a la firma y la causa entró en vigencia. Ahora, el resto de las denuncias están frenadas. La justicia tiene que intervenir, es una estafa muy grande", manifestó.

Sobre este último punto, añadió: "Está claro que las empresas van a seguir haciendo lo que quieren y por eso alguien tiene que pararlas. Es importante que estemos unidos en el reclamo y así tendremos logros como ha pasado en otras provincias. Pretendemos un parámetro objetivo para el pago".

La demanda iniciada a inicios del mes pasado tiene como finalidad revisar los contratos de adhesión suscriptos por los ahorristas adjudicatarios, por haberse operado "una grave desproporción". Le solicitan a la Justicia que se determine un parámetro objetivo para el cálculo, que podrá tener en cuenta los valores que establece mensualmente la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el índice de precios del consumidor u otro a criterio que pueda determinar la Justicia.

Para más información, desde Autovocados ponen a disposición los contactos de uno de sus referentes, Guillermo Font: +54 9 264 410-0488