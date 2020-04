El desafío de sobrevivir del Matadero de San Juan

Nacida el año pasado como una promesa para dar un nuevo impulso a la ganadería sanjuanina, fortalecer a este sector como uno de los pilares sobre los que se asienta la economía local y brindar una opción firme de diversificación productiva, la Planta de Faena y Frigorífico San Juan sigue presentando desafíos para desarrollarse.

La planta, ubicada en Calle 11 y Punta del Monte, si bien fue inaugurada en mayo del 2019, reciñen inició su actividad en noviembre y apenas se estaba acomodando cuando empezó la pandemia. De tres turnos de capacidad total, se inició el trabajo con sólo uno. Ahora, este último, por la pandemia de COVID-19, está trabajando al 50%. Esto, debido a la reducción de la circulación de transporte.

Según describió Ernesto González, que maneja la empresa concesionaria de la planta. La caída del faenamieno local “nos cae mal. Ya veníamos con inconvenientes. Hemos estado en reuniones permanentes con el Gobierno para mejorar el fomento a la producción, con controles de ingresos de carnes a la provincia”.

Por mes en el predio rawsino se faenan unos 1.600 animales en promedio. Actualmente siguen trabajando con menor faena y la situación requiere del aporte de los socios para sostenerse, dijo González. No obstante, eso no les plantea dudas sobre continuar o no con la concesión. “Queremos salir todos adelante y el Gobierno está trabajando en eso”, remarcó en diálogo con Tiempo de San Juan.

El problema viene desde que empezaron. Todo lo que iba al matadero anteriormente ubicado en Ruta 40, en Capital, se acaparó, pero resisten una gran competencia que tienen de productores sanjuaninos que ingresan carne desde otras provincias. La idea es que todo se faene localmente pero muchos encuentran más conveniente faenar sus reces afuera o traer directamente la carne de proveedores externos.

El empresario adelantó que con el Gobierno avanzan en un plan a lanzar en corto plazo para regularizar la entrada de carne y que toda la que sea trasladada dentro de la provincia pague los impuestos correspondientes. “Buscamos que se pongan condiciones de igualdad, porque faenar en la provincia implica blanquear desde el punto de vista impositivo”, apuntó González. Según él, hoy se los controla pero sobre los impuestos “algunos pagan y otros no”.

El Gobierno puso sus fichas a este emprendimiento también pensando en la mano de obra. Actualmente trabajan unas 50 personas en el lugar. La idea es que con la producción crezca la necesidad de tomar más trabajadores.

El predio ubicado en Médano de Oro tiene una capacidad de faena proyectada de 151 vacunos, 301 porcinos y 301 caprinos-ovinos por turno de 8 horas. Tiene como función principal la línea de desarmado de los ganados bovino, porcino y caprino desde su llegada hasta la salida de los productos y subproductos cárnicos (media res, juego de menudencias, cuero, tripas, grasa, etc). Se proyectó según la Ley Federal de Carnes N° 22.375 en categorización de frigorífico tipo “A” y tuvo una inversión de más de $180 millones.