Coronavirus: por la avalancha de compras, subió la carne en San Juan

Tal como sucedió en todo el país, en San Juan la gente fue en masa a comprar a los supermercados, carnicerías de barrio y negocios pequeños. La magnitud de las compras dejó las góndolas de carne sin nada y por esta razón, según dijeron los propios comerciantes del sector, la carne tendrá una suba del 10% esta semana en la provincia. El kilo de asado pasó de $350 a $365, lo mismo con los cortes especiales tales como la bola de lomo.

El paro del campo no afectó demasiado el precio de la carne, fue apenas el 2% que lo absorbieron las propias carnicerías. Además hay un incremento estacional en marzo y en noviembre. Pero en esta ocasión, lo que más incidió fue la compra en masa de la gente que dejó sin stock de carne hasta a los grandes supermercados. Cuando los representantes fueron a comprarle a los ganaderos, decidieron los empresarios del sector incrementar los precios.

"Con el desquicio del virus no podemos proyectar a cuánto van a estar los precios la semana próxima", dijo en estricto off un abastecedor. El cóctel que levantó los precios no sólo incluye la compra en masa de la gente sino también un campo enojado luego de que les aumentaran los impuestos a los sojeros más grandes del país.

Uno de los operadores del precio de la carne a nivel país es el propietario de los supermercados Coto. Es que compran un gran porcentaje de la carne circulante en el país y ahora salió a comprar cantidades enormes de carne debido a la gran demanda.