Retrotraen el precio del alcohol en gel, pero en San Juan es casi imposible conseguirlo

Tras la declaración de la OMS de que el coronavirus es una pandemia, Nación publicó un decreto en el cual obliga a la cadena de producción y venta de alcohol en gel a retrotraer el precio al pasado 15 de febrero. Además, congelaron el precio por los próximos 90 días.

Si bien la medida, en papeles, es la que muchos estaban esperando, en San Juan la situación es diferente. Todavía no han bajado los precios del producto de higiene y conseguir alcohol en gel en cualquiera de sus presentaciones se ha convertido en una odisea, ya que desde hace días falta en la mayoría de las góndolas sanjuaninas.

Desde que comenzó la preocupación por el coronavirus, en la provincia prácticamente se duplicó el precio del alcohol en su presentación gel. En febrero las presentaciones más chicas costaban desde $55 y hasta hace unos días, cuando todavía se podían comprar, más de $100. Las presentaciones de 200ml, las segundas más populares, llegaron también a $270 o $300.

Los geles "de bolsillo" son los más pedidos por los sanjuaninos desde el primer día. Es por eso que son también los primeros en agotarse y ya es difícil para las farmacias recibir nuevos lotes

Estos precios, de igual manera, quedaron desactualizados hace algunos días porque los farmaceúticos sanjuaninos desde principio de semana ya no pueden conseguir alcohol en gel en tamaño pequeño. Según confirmó Carlos Otto, de la cámara empresaria que nuclea al sector en San Juan, lo único que está pudiendo comprar algunas farmacias son envases por 5 litros.

Para los empresarios, la medida nacional es positiva no sólo para el consumidor, que si se restablece el stock podrá encontrar más barato el alcohol, sino también para el farmacéutico. Es que según dicen de esta manera los farmacéuticos no tendrán que seguir enfrentando a los clientes y el reclamo por los precios porque ellos no son quienes están aplicando el aumento, sino que aseguran que la lista de precio la han actualizado distribuidores y productores de alcohol en gel.

La gran duda, según Otto, es ver cómo se definirá el precio, ya que el decreto marca una fecha (el 15 de enero) y no un valor como referencia para retrotraer el precio.

Los barbijos, un tema aparte

Según Carlos Otto, de la cámara de farmacéuticos, la situación con el pedido de barbijos fue complicada desde el principio, a diferencia de lo que pasó con el alcohol en gel. Es que si bien la cantidad de personas que lo solicitaron también creció de forma exponencial, desde el arranque los barbijos fueron difíciles de conseguir y el precio se disparó mucho más.

Mientras el alcohol subió un 100%, los barbijos han pasado de costar $15 a $75, cuatro veces más. Esto en el caso de los más baratos, que son descartables, mientras que los más caros con filtro pueden costar hasta $500 pero ya son prácticamente imposibles de conseguir. Fueron los primeros en agotarse, ya que las farmacias no contaban con un stock previo para la venta y ahora los pedidos pueden demorar 20 días o más.