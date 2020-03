Los tres problemas a los que se enfrentan los finqueros para conseguir trabajadores de la cosecha

En La Rioja, Mendoza y ahora en San Juan los finqueros dicen que no encuentran trabajadores para la cosecha. Desde la Federación de Viñateros y de la Asociación de Viñateros Independientes sus representantes aseguran que cuesta muchísimo hallar obreros rurales porque tienen miedo de perder los planes sociales. Es que si se registra a los obreros, automáticamente se le da de baja a los beneficios. Es por esta razón que desde ambas entidades piden que pueda convivir el trabajo temporal de la cosecha con los planes.

Por gamela cosechada se les paga a los obreros entre $12 y $15, según informaron. En general, el trabajo se encara de lunes a viernes y lo óptimo es que la jornada laboral no se extienda por más de seis horas porque cosechar es muy desgastante físicamente.

“Los trabajadores te piden que no los registres para no perder los planes sociales pero si no se los registra y tienen un accidente salimos perdiendo nosotros”, apuntó Eduardo Garcés, de la Asociación de Viñateros.

Con la misma visión coincidió Juan José Ramos. Pero el productor fue más allá en su análisis. Para Ramos, la merma de trabajadores de la cosecha tiene que ver con la construcción de barrios en zonas urbanas. “La gente se va de los departamentos al Gran San Juan. El trabajo de la cosecha no es para cualquiera, se necesita cierto estado físico. La gente no está preparada, hace poco llevé una cuadrilla de Rivadavia, tenían buenas intenciones pero no cosecharon nada casi porque no les da el cuerpo, no pueden lidiar con los mosquitos y las malezas. Cada vez hay menos obreros rurales, hay menos mano de obra calificada”, indicó.

Otro de los problemas que atenta contra el trabajo del lunes según informaron son las fiestas departamentales que se hacen los domingos. Es por esta razón, que en las reuniones que han mantenido las dos cámaras con los intendentes les han pedido que tengan en consideración este aporte y que intenten que las celebraciones comunales y en los distritos se realicen los sábados.