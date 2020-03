Por el coronavirus, ya hay sanjuaninos que reprogramaron viajes al exterior

El coronavirus es una epidemia que además de tener efectos directos en la población, generó una ola de consecuencias entre las cuales se encuentran las económicas. El turismo es una de las ramas más afectadas y en San Juan ya tiene sus primeros coletazos. Según informó el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, Ariel Gimenez, ya hay casos de sanjuaninos con viajes previstos al exterior que decidieron reprogramar las escapadas. Sobre todo, quienes contrataron paquetes a Italia, España y Alemania.

"Están reprogramando aquellos que viajaban a destinos con cierto riesgo. Los patean para más adelante. Cancelaciones totales no tenemos hasta el momento", informó Giménez.

Son muy pocos los sanjuaninos que programan viajes a China y casi todos lo hacen en el marco de misiones comerciales, por ende, no hay un mercado importante que cambie para las agencias locales debido al coronavirus. En cuanto a los viajes a Estados Unidos, la mayor parte de los sanjuaninos que viaja al país del norte, lo hace a las zonas más cálidas como Miami. Como justamente en estos lugares el virus no se ha propagado, no se han registrado reprogramaciones.

"Nadie quiere perder dinero pero hay que ponerse en los zapatos del cliente, así que reprogramamos para evitar que los paquetes vendidos de caigan. Además la epidemia en algún punto va a empezar a controlarse", añadió Giménez.

En la Provincia, a tono con lo que sucede a nivel mundial, se suspendieron una serie de eventos que implicaban las visitas de grandes delegaciones de extranjeros. En Barrick, hasta armaron un protocolo de acción ya que los socios accionistas son del país asiático en donde arrancó este virus que tiene al mundo en velo.