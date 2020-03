Llega la negociación salarial con los otros estatales: pedirán 20%

Siempre tras cerrar la paritaria docente, lo que sucedió la semana pasada, el Gobierno de San Juan cita a los demás estatales para acordar la política salarial. Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron que la cita es para este miércoles a la mañana, cuando se sentarán junto a los gremios UPCN, ATE, ATSA, Sitraviap y SOEME. Por su parte, los profesionales de la Salud, que conforman el tercer y último grupo con el que se charla, no tiene fecha todavía.

Desde dos los gremios que ahora tendrán su primera charla con las ministras Marisa López (Hacienda) y Fabiola Aubone (Gobierno), consultados por Tiempo de San Juan, hablaron de pedir al menos un 20% de incremento al básico, por encima del 16% que suena como la oferta que pondrían las funcionarias a consideración en esta cita. Oficialmente no quisieron dar adelantos sobre qué propuesta lanzarán en la reunión.

Desde ATE, Cristóbal Carrizo dijo que “vamos a escuchar la propuesta que hagan. Nosotros tenemos la propuesta de tratar de ir con los porcentajes mensuales acompañando la inflación, como mínimo llegar a junio con un 20%, teniendo en cuenta que se calcula para todo el año 40%.

Por su parte, José Villa desde UPCN opinó que están viendo qué esquemas pueden proponerle al Gobierno, consideró que el arreglo con los docentes es aceptable pero habló de pedir compensaciones para ir al ritmo de la inflación.

En el caso de los trabajadores sanitarios, el titular de ATSA, Alfredo Duarte, dijo que “nosotros vamos a reclamar una actualización de los salarios con la proyección que hay del 40% de inflación y ver si podemos sostener la cláusula gatillo. Y si no, buscar una alternativa de actualización en función del proceso inflacionario que nos afecta a todos”. Agregó que “Estamos viendo qué nos ofrecen del otro lado, nosotros no somos docentes, tenemos una actividad específica y riesgos con todo esto que está pasando del coronavirus”.

Los gremios estatales insisten con la ratificación de la cláusula gatillo, pero a los docentes no se las concedieron este año. No obstante, se incluyó una revisación en julio del acuerdo, lo que fue bien recibido por la parte gremial del magisterio. Los gremios del escalafón general también mencionaron que podrían aceptar esa compensación, en la meta de no perder ante la inflación.

La propuesta que aceptaron los docentes

1) Un aumento del 13,5 % no acumulativo en el valor índice, que bonifica sobre antigüedad y radio, discriminado de la siguiente forma: Un 5,5% a partir del 1º de marzo del 2020, 3,5% a partir del 1º de mayo del 2020 y 4,5% a partir del 1º de julio del 2020, representando los siguientes valores:

• Marzo 2020: valor índice 31,8180; básico del cargo testigo maestro de grado jornada simple $ 12.823, hora cátedra nivel medio $854,84; hora cátedra de nivel superior $1.068,55.

• Mayo 2020: valor índice 32,8736; básico del cargo testigo maestro de grado jornada simple $13.248, hora cátedra nivel medio $883,20; hora cátedra de nivel superior $1.104.

• Julio 2020: valor índice 34,2308; básico del cargo testigo maestro de grado jornada simple $13.795, hora cátedra nivel medio $919,66; hora cátedra de nivel superior $1.149,58.

2) Incremento en el código A56, correspondiendo $ 4.283 desde el 1º de marzo del 2020, $4.425 a partir del 1º de mayo del 2020 y $ 4.608 desde el 1º de Julio del 2020.

3) El código E66 mantiene sus valores: con una antigüedad de 0 años $700; de 1 a 4 años de antigüedad $1.300,de 5 a 9 de antigüedad $1.550 y de 10 años de antigüedad en adelante $2.000.

4) El código E95 y el código E48, mantiene su valor, al igual que el Fondo de Incentivo Docente.

5) El Gobierno Provincial garantiza que respetará el salario mínimo docente, para el cargo testigo, maestro de grado inicial de jornada simple, de $23.000 de bolsillo a partir del 1º de marzo de 2020 y en la suma de $25.000 de bolsillo a partir del 1º de Julio de 2020, además el incremento de pesos cuatro mil ochocientos cuarenta ($ 4.840) pagaderos en 4 cuotas mensuales de pesos un mil doscientos diez ($1210) no remunerativa, para los haberes de marzo a junio, con idéntica normativa, criterio de cálculo y liquidación del FONID y material didáctico de pesos doscientos diez ($210).

Finalmente, las partes acordaron que se reunirán para establecer una paritaria de revisión salarial antes del 31 de julio del corriente año.