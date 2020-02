La letra chica de los créditos de Nación que preocupa a las PYMEs sanjuaninas

Durante la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri uno de los pedidos más recurrentes que hicieron PYMES, industriales y cualquier otro tipo de empresario fue que pudieran acceder a créditos con tasas subsidiadas o al menos "razonables", según pedían. Es que una de las políticas de contención del dólar que impuso el anterior gobierno fue subir las tasas de interés a valores exorbitantes, que llegaron en al algún punto a superar el 70%, y esto impedía el acceso a préstamos de la mayoría de las empresas.

Por eso, el anuncio de los 10.000 millones de pesos que Nación pondrá a disposición de créditos para pequeñas y medianas empresas puede significar la respuesta a los cientos de pedidos por parte del Gobierno, aunque los empresarios locales todavía no quieren cantar victoria. Guillermo Cabrera, presidente de la CAME en San Juan, aseguró que para ellos todavía la información está "muy fresca" y que quieren saber primero cuáles serán los requisitos que habrá para sacarlos.

Es que el empresario aseguró que la situación de las empresas en San Juan y todo el país es tan crítica que podría haber dificultades si una de las exigencias es que tengan un estado crediticio muy bueno. Esto se debe a que en el país hay más de 50.000 empresas que están en condiciones muy comprometidas, según un informe de la CAME. Si las condiciones que pida el Nación para otorgar el crédito incluyen no tener deudas, las PYMES con más problemas no podrán usar la herramienta.

Aun así, para Cabrera el sistema es muy positivo gracias a que las tasas están muy por debajo de lo que ofrecen privados, aunque considera que todavía son montos altos. Según los primeros datos, se entregará dinero con un interés del 27.9 a clientes del Banco Nación y del 29.9 para aquellos que no tienen cuenta.

La otra esperanza de las empresas está puesta en el sistema de moratoria que implementará el Gobierno Nacional, que permitiría a las PYMES recomponer su estado crediticio. Incluso, durante la presentación que hizo Matías Kulfas, aseguraron que tanto créditos como facilidades de pago son una medida en conjunto para aliviar al sector, uno de los más golpeados por las políticas del gobierno anterior y la crisis económica de los últimos dos años. La fecha clave es el 17 de febrero, cuando se pondrá en marcha la moratoria, para la que ya hay empresarios sanjuaninos que están intentando ponerse a punto y asesorándose.