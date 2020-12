Si sos jubilado o cobrás la AUH, mirá cómo pagar menos por el gas, la garrafa y el colectivo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas, jubilados, y personal del servicio doméstico, pueden acceder a beneficios complementarios que se tramitan desde Anses, y tienen que ver con el Programa Hogar, para comprar la garrafa de gas a un precio accesible, o la Tarifa Social, para quienes están conectados a la red de gas; y finalmente, a la “Tarifa Social Federal de Transporte”.

El último beneficio mencionado, es “un subsidio para los viajes realizados con Tarjeta SUBE, que se acumula con el descuento que otorga la Red SUBE”.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal de Transporte para pagar menos por el colectivo?

Personas que cobren:

Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

Progresar

Hacemos Futuro

Jubilaciones y pensiones

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensiones no contributivas por invalidez

Pensiones no contributivas madre de 7 hijos

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personal de servicio doméstico

Trabajadores inscriptos en el Monotributo Social

¿Qué se necesita para tramitar el subsidio para el transporte?

El trámite es presencial, y se requiere asistir con un turno a una oficina de ANSES, o centro de atención SUBE.

DNI

Tarjeta SUBE

Paso a paso, cómo se realiza el trámite: Registrá tu tarjeta; acercate el día y horario de tu turno, con tu DNI y tarjeta SUBE a una oficina de ANSES; activá la Tarifa Social; para activar el beneficio pasá tu tarjeta por una terminal automática SUBE.

¿Cómo obtener la Tarifa Social de Gas?

El otorgamiento de la Tarifa Social depende exclusivamente de la Secretaría de Energía y le corresponde a titulares del servicio de gas, en situaciones de vulnerabilidad.

A quiénes les corresponde:

Jubilados y pensionados

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores monotributistas

Personas que cobren programas sociales

Empleados del servicio doméstico

Monotributistas sociales

Personas que cobran la Prestación por Desempleo

Personas que cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur

Personas que cobran una Pensión no Contributiva

Titulares del servicio que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad.

No poseer más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

Requisitos

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES.

Ser titular del servicio de gas natural. Si no tenés la factura a tu nombre, podés pedir la Tarifa Social provisoria y tendrás 3 meses para cambiar la titularidad del servicio.

Si ya realizaste el cambio de titularidad, deberás dejar pasar 30 días para volver a realizar una solicitud de Tarifa Social con el nuevo número de suministro a tu nombre. En caso de que esta última solicitud sea aprobada, se te dará una vigencia de 12 meses.

Solo pueden solicitar tarifa social de gas los usuarios residenciales (este estado debe estar indicado en la factura).

Los integrantes del grupo familiar no pueden tener más de un medidor de gas a su nombre.

El ingreso del titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles. Se consideran los ingresos brutos (sin descuentos). Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad. No se sumarán los ingresos correspondientes a la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, a programas sociales, al régimen especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y a la Prestación por Desempleo.

Trámite

Podés hacerlo por internet ingresando a Mi ANSES.

Subsidio para el pago de la garrafa

Quienes no tienen gas natural, pero igualmente cumplen con los requisitos anteriores, pueden solicitar un subsidio para la compra de garrafas.

El monto mensual del subsidio por garrafa es fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional. El monto de la garrafa es de $254. Al cobro básico, puede sumarse un adicional durante los meses de invierno, o si en la vivienda habitan más de 5 personas.

Podés hacer el trámite por internet ingresando a Mi ANSES.